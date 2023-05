No tienen política de tránsito por que son inútiles

Por estos días se discute qué es lo qué pasa con el tránsito en Rafaela. Los accidentes se suceden y no se ve que desde la municipalidad se haga algo, se intente al menos encontrar algún tipo de solución , “emparchada” seguramente, como todo lo que hacen, pero ni eso.

El encargado, más allá del intendente que en última instancia es el responsable, se llama Jorge Muriel, y es un señor que de casualidad sabe algo de construcción, pero de tránsito y seguridad nada.

Leonardo Viotti dice que Castellano tiene miedo anquear como antipático y perder votos, y en realidad no está equivocado, solo que se quedó corto. Lo que le pasa a estos señores es que más allá de cuidar los votos, son unos verdaderos “Burros”, unos inescrupulosos que para lo único que sirven es para cobrar el sueldo todos los 29, para nada más. Son inútiles y burros, inescrupulosos y sinvergüenzas, pero por sobre todo responsables de los accidentes, los heridos y muertos que la ciudad llora día a día por no hacer nada para prevenir los accidentes de tránsito.