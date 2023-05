Susana Roccasalvo se enojó por no poder entrevistar a Laurita Fernández: “Gente mal educada”

“Las excusas no se televisan”, se suele escuchar desde hace décadas en las oficinas de producción. La frase, acuñada por Paloma Efrón, conocida Blackie, mantiene su vigencia con el paso de los años. Y así lo evidenció este fin de semana Susana Roccasalvo, quien contaba con los protagonistas de Matilda, el musical para un móvil de Implacables, su programa de El Nueve, y al no poder concretarlo se mostró furiosa e hizo un duro descargo.

“Hace aproximadamente ocho días, yo hablé con el director Ariel del Mastro para hacer una nota, antes del debut del 1 de junio de Matilda. Y le dije: ‘El sábado prestame quince minutos a Laurita (Fernández) y a (José María) Listorti. Me dijo que sí, que él me los podía liberar en el contexto de un ensayo”, comenzó diciendo la conductora visiblemente indignada.

Y siguió: “Esta obra se viene representando, porque ellos mismos lo suben con familiares de los chicos y otro público, no a sala llena me imagino, pero los nenitos están más que adiestrados. Es un ensayo, en el que solamente dos personajes que son los que a mí en principio me interesaban que se acercaran a la cámara, pero lo fueron dilatando”.

Luego contó que el director se había presentado en el hall del Gran Rex frente a su cronista, pero que ella no le había permitido que saliera al aire. “En televisión, la que sé soy yo, no ellos. Ellos son gente de teatro. Y más excusas el público no quiere saber”, dijo a sabiendas de que del Mastro iba a “cubrir a la producción”. “Esto sucede, esta desprolijidad y esta falta de respeto, porque no están los Rottemberg (Carlos y Tomás). Porque las otras empresitas que producen y saben poner la plata y nada más, ni siquiera se acercaron a decir: ‘Por favor, tenemos este problema’”.

Siguiendo con su descargo, Susana aseguró: “Están ensayando hace dos meses. Los chicos ya hicieron funciones. Van a ensayar hoy, mañana, el lunes, el martes...el miércoles es el estreno. Señores, se terminó la obra Matilda en este programa. La gente maleducada, la gente poco solidaria, sobre todo, con el único programa en la televisión que apoya al teatro”.

En la misma línea, la conductora continuó mirando a cámara. “La falta de respeto de la gente ni siquiera es a mí, es a ustedes, le faltan el respeto al público. Porque si se piensan que porque vendieron 30 mil entradas ya está, muchachos, tienen que vender muchas más. Y se viene el verano, parece ser. Así que, ¿saben qué? Organícense y hagan las cosas como las tienen que hacer. Y no le falten el respeto a los otros trabajadores, porque el teatro vive de nosotros, de la difusión que hacemos los que formamos parte del espectáculo”, concluyó.

Cabe recordar que la obra que batió récords de taquilla en Broadway y Londres desembarcará en la calle Corrientes por ocho únicas semanas de la mano de Carlos y Tomás Rottemberg, Valentina Berger de GO Broadway, Mariano Pagani de MP y Pablo Kohlhuber y Fernando Moya de Ozono Producciones. Laurita Fernández será la Señorita Miel, Agustín Rada Aristarán, la directora Tronchatoro, y José María Listorti y Fer Metilli el Sr. y la Sra. Wormwood, los padres de Matilda.

