Pullaro, Enrico y Chiarella, como los "mosqueteros" de Alejandro Dumas

Los escenarios electorales que se proyectan en los tres niveles: municipal, provincial y nacional, tienen particularidades que los vuelven muy distintos entre sí. En Venado Tuerto, la coalición gobernante, según descuentan propios y extraños, obtendrá la reelección del intendente Leonel Chiarella por amplio margen.

Mientras tanto, en Santa Fe son dos los coaliciones con expectativas de victoria en las generales: la oficialista Juntos Avancemos y la opositora Unidos para Cambiar Santa Fe. Tanto una como otra, se dirimirán en dos instancias: primarias del 16 de julio y generales del 10 de septiembre. Y, por otro andarivel, con calendario propio, rumbo a los comicios nacionales, se vislumbra un esquema de tercios (Frente de Todos, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza), dando la sensación de que, además del 13 de agosto y el 22 de octubre, habrá que concurrir a votar -por quinto mes consecutivo- en el balotaje del 19 de noviembre.

En este marco general, las ambiciones políticas en la Municipalidad se multiplican y trascienden las fronteras geográficas venadenses, aun reconociendo que las certidumbres locales y regionales no cuentan en los planos superiores, donde todo está por verse. ¿Cuáles son esas certezas? Mientras Primero Venado sobrevivirá hasta el 10 de diciembre en la gestión ejecutiva y legislativa, en la embrionaria campaña sus precandidatos ya asumen la denominación Unidos para Cambiar Santa Fe, y se plantean sus objetivos elementales: ratificar un liderazgo en el Departamento Ejecutivo que no deje lugar a dudas, si es posible superando los dos tercios de los votos; ganar tres de las cinco bancas que se renuevan en el Concejo y asegurar una cómoda mayoría de seis ediles oficialistas sobre diez; garantizar el respaldo por otros cuatro años de Lisandro Enrico desde la Cámara de Senadores y sumar la diputación provincial de Sofía Galnares.



Estas ambiciosas pretensiones de centralidad parecen accesibles para el elenco oficialista, que no sólo luce fortalecido por el desarrollo de una gestión que muestra varios puntos altos y una férrea organización interna, sino también por el estado vegetativo de un peronismo a la deriva y una Ciudad Futura en ascenso, pero todavía en proceso de construcción.

Uno para todos…

Sin embargo, el propio gobierno municipal elevó la vara de sus expectativas desde el primer momento, y no sorprendió que apenas presentadas las listas de precandidatos, el lunes 15 de mayo, los referentes radicales estrenaran un discurso estudiado y homogéneo, llamando a profundizar el proyecto político local con la reelección de Chiarella y el apoyo a la nómina de concejales liderada por Santiago Meardi (que tendrá internas), y al mismo tiempo apuntalando a viva voz los nombres de Enrico y Galnares para la Legislatura y, sobre todo, el de Maximiliano Pullaro para la Gobernación, quien lidiará en un mano a mano con su correligionaria Carolina Losada. En este sentido, el objetivo del eje Chiarella-Enrico es reunir en General López -el tercer departamento más populoso de la provincia- una sustancial diferencia numérica sobre la rosarina en busca de desequilibrar una pugna provincial que se estima reñida. Y en esa épica patriada, el armado regional es notable: en tres de las cuatro ciudades cuenta con los grandes electores (Chiarella en Venado, Leonel Maximino en Firmat y Norberto Gizzi en Villa Cañás), mientras que, en Rufino, donde Natalio Lattanzi fichó con Losada (Es con vos), Enrico le dará batalla a través del edil del PDP, Federico Carballeira -gran vencedor de las legislativas de 2021-, con la marca Santa Fe Puede. Asimismo, esta fracción lleva candidatos que promueven a Pullaro en 23 de las 27 comunas (incluyendo un vecinalista en Hughes). Y el primero que agradeció el alineamiento del sur sur fue el propio ex ministro de Seguridad, quien ese lunes 15 de mayo, con postulaciones aún frescas, eligió General López para el desembarco inicial en una campaña que no es campaña, porque en el plano legal debe empezar 30 días antes de las primarias.

"Somos como los mosqueteros, uno para todos y todos para uno", resumió un estratega boinablanca regional recurriendo a la emblemática frase de la novela de Alejandro Dumas para graficar, precisamente, que Pullaro necesita de todos y todos necesitan de Pullaro.

Obras estratégicas

Si bien está instalada la hipótesis de que Enrico es un "ministeriable" si Pullaro ingresa a la Casa Gris en diciembre, lo comprobable es que el senador, que ya disfrutó ocho años (2011/2019) de una línea directa con la Casa Gris, sobre todo en el mandato de Miguel Lifschitz, y Chiarella, que quiere descubrir esa indescriptible sensación, necesitan al hughense en el Sillón del Brigadier para fortalecer sus propias gestiones en la región y en la ciudad. Ambos, en roles diferentes, quieren ir por más. El legislador acumula gruesas carpetas -colmadas de reclamos- en un General López que suele ser muy postergado en relación a los recursos que genera. Y el intendente sabe que, con creatividad y prolijidad, a fuerza de gestión, podrá encadenar nuevos logros, pero asumiendo que el presupuesto municipal no basta para emprender las obras estratégicas que exige Venado hacia el salto cualitativo aún pendiente, y que la tiene relegada en la comparación con ciudades similares que aun en el crítico contexto general, por distintas razones, fueron beneficiadas por la voluntad política de los gobiernos de mayor rango. ¿Cuáles son las obras que exige Venado? A la par de la Autopista 33, en manos de Nación, cerca del Sillón de Aufranc creen que sólo con un gobernador afín podrán acelerar en la erradicación del basural a cierto abierto; la avenida de Circunvalación; redes cloacales; planes habitacionales; Área Recreativa Norte; renovación del parque automotor; inversiones en materia energética y refuerzos en seguridad pública.



Es por estas poderosas razones, entre otras, que el eje Chiarella-Enrico juega fuerte por Maxi Pullaro, aunque, claro está, se alinearán finalmente con quien se consagre representante oficial de Unidos para Cambiar Santa Fe (Pullaro, Losada o Fein); mientras que en el orden nacional militan en sintonía con Juntos por el Cambio, y en este caso, más allá de recibir a todos y exhibir una notoria simpatía con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, serán los congresos de la UCR los que decidirán el norte. Es por estos motivos que Chiarella y Enrico estarán atentos a sus propios números y a la vez observarán con sumo interés otros desenlaces.

Con informacion de El Litoral.