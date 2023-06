Espert prometió "cerrar" Aerolíneas y los gremios lo trataron de "ignorante y anti-patriótico"

La campaña electoral comenzó a caldearse no solo en las internas de la alianza oficialista y de la principal fuerza opositor, sino que los proyectos de los precandidatos presidenciales disparan duras respuestas, como sucedió con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que repudió los dichos "anti-patrióticos" de José Luis Espert, quien prometió "cerrar Aerolíneas Argentinas".

Cuando se lo consultó sobre cuál sería su plan de gobierno en caso de que llegue a la Presidencial, Espert resumió que privatizaría "todo" y en el caso de Aerolíneas Argentinas sostuvo que "hay que cerrarla, decretar cielos abiertos y ahí van a quedar en la calle solo las mafias sindicales que la pudrieron. Los buenos laburantes de Aerolíneas conseguirán rápido empleo en aerolíneas internacionales que vendrán a volar nuestro cielo".

Al respecto, la CATT que lidera Sergio Sasia, sostuvo que "estas desafortunadas palabras se suman a un ataque sistemático que, desde cierto sector político, vienen realizando contra nuestra Aerolínea de bandera para desprestigiar y denigrar a la compañía estatal y a sus empleados".

La CATT rechaza de plano la política de "cielos abiertos"

La organización remarcó que estos dichos "no sólo son anti patrióticos, sino también falaces, al querer dar a entender que Aerolíneas Argentinas no sirve para el desarrollo del país", al tiempo que advirtió que "esto demuestra una gran ignorancia y desconocimiento de la real función que desarrolla nuestra Aerolínea de bandera, por parte de alguien que es pre candidato a Presidente de la Nación y que tiene un rol importante en su espacio político".

Sobre las afirmaciones de Espert de que "los buenos empleados van a conseguir trabajo enseguida si se decretan los cielos abiertos", la CATT explicó que es el modelo que el marcismo impuso durante su gestión y que "fracaso estrepitosamente", agregado que es una "política contra la que venimos manifestándonos en reiteradas oportunidades desde 2019".

En un documento firmado por Sasia (Unión Ferroviaria) y el secretario de Prensa Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), indicaron que "perder la soberanía de nuestros cielos atentaría contra la capacidad de desarrollo de nuestro país y la industria aeronáutica nacional en su conjunto".

Por último, la confederación que nuclea a gremios del transporte terrestre, marítimo y aéreo expresó: "Nos oponemos rotundamente a que se pretenda dañar la imagen de una empresa insignia de nuestro país y nuestra industria nacional como lo es Aerolíneas Argentinas".

Espert va por una reforma laboral y contra los "ñoquis" del Estado

Los máximos referentes de la oposición como Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milei anuncian una y otra vez que van a avanzar en una profunda reforma laboral. Para no quedar atrás (aunque lo viene exponiendo desde hace tiempo) Espert cuestión la actual legislación laboral, admitió su deseo de cerrar Aerolíneas Argentinas y afirmó que el Estado Nacional emplea a un millón de "ñoquis".

El diputado nacional liberal manifestó: "No tengo la menor duda de que hay ñoquis en el Estado, que los Kirchner hicieron ingresar. El Estado no está para dar empleo sino para producir diplomacia, Justicia, seguridad, Fuerzas Armadas, educación y salud básica. El único motivo por el que tiene que haber empleo en el Estado es para producir esos bienes que no puede producir el privado".

Aseguró que emplear a más personas de las "necesarias" es "un robo al contribuyente" y añadió que "estoy en contra de los chorros, y un tipo que está en el Estado sin ninguna función es un chorro". Indicó que la legislación laboral vigente entorpece la contratación por parte de los empresarios, argumentando que "no hay ninguna empresa que quiera tomar a nadie, porque es meter una bomba atómica, por estas leyes laborales. Quiero cambiar las leyes por el bien del laburante".

Apoyo a las low cost y pelea a los "sindigarcas"

Espert destacó los beneficios de las low cost: "Hay gente que paga el IVA que nunca va a viajar. Sin Aerolíneas se podrían haber construido cien hospitales de alta tecnología y se hubiera dado una batalla mucho mejor contra el covid. Si querés viajar en avión pagate tu pasaje y chau", aseveró.

Reiteró que "a Aerolíneas no la privatizo, la cierro, y declaro cielos abiertos para que los muy buenos empleados que tiene (la empresa) consigan buen trabajo. Está podrida por los sindicatos que están adentro".

Como de costumbre, aprovechó para criticar a los sindicalistas, a quienes calificó como "sindigarcas". "Lo que predomina no es una pinturita, si no, no tendríamos seis millones de laburantes en negro", afirmó.

* Para www.iprofesional.com