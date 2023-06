El raro caso de Sebastián Cáceres, un candidato sin "muertos en el placard"

Que la política está absolutamente desprestigiada y que la gente no cree ni en ella ni en los políticos, no es ninguna novedad. Que los políticos no hacen absolutamente nada para cambiar ese pensamiento y dignificarla, tampoco es algo nuevo. En toda la Argentina ya se largó la carrera electoral que tendrá su corolario con la elección de la persona que rija los destinos del país a partir del próximo 10 de diciembre y por los próximos cuatro años. En esta competencia de candidatos en donde todos se quieren mostrar, algunos hasta de forma bizarra, podemos ver las propuestas más inverosímiles y deschavadas, los spot publicitarios más inéditos y rebuscados para resaltar la figura del candidato, muchos de ellos, quizá la gran mayoría, incapaces de resistir un archivo.



Santa Fe seguramente no es la excepción, por estos días vemos los pases de factura entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, entre Omar Perotti y cuanto candidato se siena desairado por el actual gobernador, y así podríamos nombrar a cientos de políticos que utilizan sus redes sociales y los medios de difusión para insultar a su contrincante o su mismo compañero, todo vale, lo importante es lograr el objetivo sin importar la manera.

Como les decía anteriormente, pocos hoy pueden resistir un archivo. En Santa Fe, el primer candidato a diputado provincial por la agrupación "Futuro Radical", es Sebastián Cáceres, un político que no supera los 40 años pero que tiene más la mitad de su vida militando en la Unión Cívica Radical, seguramente por influencia de sus padres, los conocidos Luis "Changui" Cáceres y Alicia Tate, dos destacados y respetados dirigentes de Santa Fe con muchísima historia política y fundadores de la Junta Coordinadora Radical que llevó a Raúl Ricardo Afonsín a la presidencia de la Nación en 1983, pavada de laureles...

De niño Sebastián se codeaba con los popes de la política Argentina, aquí junto a su familia y el Presidente Raúl Alfonsín

Sebastián salió político como sus padres, milita desde la "panza" de su madre y ya tiene varias elecciones encima. Este año encabeza la lista a diputados y por lo que algunas encuestas dicen, las posibilidades de que la misma coloque entre 3 y 4 diputados es muy probable habida cuenta de los números que los encuestadores ya tienen.

Créanme que investigué en profundidad y traté de encontrar "la mosca en la leche" y no lo conseguí, Cáceres hijo no tiene ningún tipo de denuncias, su imagen es altamente positiva y no hay nadie en el partido, así como en la misma oposición que hablen mal de él. En dialogo con integrantes de la bancada opositora del Concejo de Santa Fe, los mismos concejales peronistas me hablaron bien de Cáceres, lo mismo cuando indagué sobre él con los otros candidatos que encabezan las diferentes listas al igual que Cáceres.

Cáceres es la antítesis de muchos políticos que por un cargo se meten en temas que desconocen, a lo largo de todos estos años rechazó ofrecimientos tentadores de muchos sectores por preservar sus convicciones y las de su partido, la conducta y la ética son seguramente sus mayores virtudes.

Sebastián Cáceres es abogado y mediador, tiene una maestría en Criminología, becario en el país y en el extranjero en capacitaciones sobre técnicas legislativas y formación de liderazgo. Propone el voto directo de los comisarios, como eje de una reforma integral del sistema de seguridad pública, sabe de lo que habla, se capacitó para ello y de improvisado no tiene nada. Los temas ecológicos y del ambiente son su obsesión.

Un raro caso el de Sebastián Cáceres, no tendría que ser así, por ello es importante destacarlo, para que llegue un momento que este tipo de conductas sean moneda corriente y no una excepción. Sebastián Cáceres, un político sin muertos en el placard.