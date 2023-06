Elisa Carrió: "A Carolina Losada la quiero, pero no conoce Santa Fe"

Con un cigarrillo en la mano y preguntando si todavía venden "los mejores chinchulines del mundo" en Cañada de Gómez, Elisa Carrió desplegó todo su histrionismo en Agroactiva este jueves. La lideresa de la Coalición Cívica tocó otra vez su repertorio de críticas hacia el interior de Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri como blanco predilecto, a quien acusó otra vez de querer "aliarse con Javier Milei". Sin embargo no se olvidó de las elecciones santafesinas, y ahora la ligó Carolina Losada: “La quiero, pero no conoce Santa Fe”. El tornado Carrió sigue dejando heridos y heridas a su paso.

“Losada no vivió los últimos 30 años teniendo que luchar como me pasó a mí”, dijo la exdiputada. “No hay que armar alianzas porque sos mascarón de proa de los peores”, agregó, para luego razonar que “si Losada acordó, en su lista va a estar (el exgobernador Antonio) Bonfatti y van a estar los senadores, que son cómplices”. Incluso, la líder de la Coalición Cívica fue más allá y se quejó de que la periodista haya usado su nombre, y con eso justificó sus explosivas declaraciones contra todo Unidos para Cambiar Santa Fe: “Mi testimonio judicial era secreto, Carolina me obligó a salir”.



En ese sentido, Lilita insistió con sus misiles santafesinos. Hubo para Bonfatti, un blanco ya clásico de Carrió: señaló su presencia dentro de Unidos como el motivo por el que decidió que sus candidatos vayan por afuera de la alianza. “No queremos integrar listas con personas vinculadas o cómplices del narcotráfico”, explicó la lideresa de la Coalición Cívica. Hay que recordar que la exdiputada Lucila Lehmann y el empresario Eduardo Maradona van por la Legislatura y la Casa Gris, respectivamente, por la filial provincial de la Coalición Cívica.



Otro de sus destinatarios predilectos fue Federico Angelini, el compañero de fórmula de Losada, de quien dijo que es un “puntero” y que “es una falta de respeto que me lo manden a negociar”. “Le pedimos muchas veces que convoque a la comisión del narcotráfico en el Congreso de la Nación y jamás la convocó”, dijo en referencia al presidente del PRO, quien es el negociador delegado de Patricia Bullrich que busca ponerle límite al afán ampliacionista de Horacio Rodríguez Larreta.



Una digresión: la líder de la Coalición Cívica no quiso opinar de la intención del jefe de gobierno porteño de sumar al gobernador cordobés Juan Schiaretti a las filas de JxC porque, según sostuvo, “no hago política por los diarios”. Sin embargo, dijo que comparte que “hay que ampliar”, contó que intenta la unidad y que "sólo no la encuentro en una candidata”, en referencia a Bullrich, y trazó diferencias con Macri, a quien acusó de querer una alianza con Milei: “Yo no creo en un ajuste que termine con la clase media, que pende de un hilo”.

Volviendo a Santa Fe, Maximiliano Pullaro fue otra figurita repetida. “Tuvimos charlas con él a pesar de que omitió denunciar”, dijo Carrió, en referencia al acercamiento que la Coalición Cívica tuvo con el sector del radical en la etapa de negociación de Unidos, vía el diputado provincial Sebastián Juleriac y la propia Lehmann. Esa negociación se detonó luego de que la diputada Carolina Castets decida irse de la CC para sumarse a las filas del pullarismo. El único que se salvó fue el intendente rosarino Pablo Javkin: “Es impotente, pero no tiene nada que ver”.

Los senadores departamentales también recibieron. “En el Senado está subvertida la forma republicana de gobierno”, disparó Lilita. “Es el centro del poder político de la provincia, cobran $50 millones para repartir a troche y moche, y ese dinero tiene complicidades con el juego ilegal y el narcotráfico”. Como si fuera poco, personalizó en Armando Traferri: “Es un delincuente, tendría que seguir siendo investigado, la Constitución de Santa Fe es inconstitucional”, aseveró, y agregó que San Lorenzo, el departamento del senador, “es un antro, no importa quién gobierne”.

Finalmente, la socia fundadora de JxC propuso “una nueva fuerza policial de élite, limpia, formada y controlada” e “investigar el lavado de dinero con inteligencia criminal”. “Ganamos o perdemos, pero nuestra lucha es contra el narcotráfico, vuelvo a los autos blindados pero no me importa”, agregó, antes de permitirse hasta una arenga electoral: “Los que están enojados y no van a votar son cómplices; depende de ustedes, si no, no los puedo ayudar, pero sepan que no hay derecho en momentos difíciles a no tener fe, esperanza y amor”.

Con informacion de Letra P.