Luis Juez sobre la candidatura de Massa: «Me enojo con los que creen que un delincuente puede darles una respuesta»

Luis Juez expuso su descontento luego de perder la gobernación de Córdoba a manos de Martín Llaryora, candidato del oficialismo en la provincia. El senador no ocultó su indignación por la supuesta «maquinaria» que utilizó su contrincante político. Por otro lado, dio su perspectiva sobre el país que podría existir en caso de que Sergio Massa gane las elecciones. Según el cordobés el tigrense «es un chanta».

El dirigente opositor hace 15 días tuvo una contienda electoral en su provincia donde perdió en manos del candidato elegido por Juan Schiaretti. Aunque los número lo mantuvieron cerca de ser el nuevo gobernador de Córdoba, el oficialismo de la provincia mediterránea retuvo el poder. Esto ocasionó un enorme malestar en el senador ya que observó ciertas irregularidades en la campaña de Llaryora.

Luis Juez reconoció su pesar luego de perder la posibilidad de gobernar su provincia. De todos modos denunció que tuvo que enfrentar un «aparato» que le dificultó estar en igualdad de condiciones: «Los que tienen poder, plata, recursos, pocos escrúpulos, no conocen otra cosa. Yo todavía estoy curándome las heridas de hace 15 días atrás. Los tipos te tiran con un aparato monstruoso. Te operan de todas maneras, te matan», le explicó a Viviana Canosa en LN+.

Afirmó que el oficialismo cordobés se encargó de atrapar al electorado con diferentes ayudas aunque la que más resonó fue la denuncia de que se repartía droga horas previas a la elección: «Te llevan a un lugar increíble y empieza la campaña de la platita, vida digna, subsidio, todo. Hace 37 años que soy abogado penalista. No soy tan imbécil de hacer una denuncia sin pruebas«, subrayó el legislador nacional.

«Esta era mi tercera campaña para gobernador. Le puse el alma, hice más kilómetros que Marley. Recorrí y me comí cuatro gripes, camine como un condenado, resultado, volví a perder. Me volvieron a robar y por las dudas que no me pudieran ganar, habían armado un fraude», comentó mostrando su congoja de haber perdido, quizás, la última oportunidad de conducir las riendas de su Córdoba natal.

El excandidato a gobernador continuó arremetiendo contra Martín Llaryora y vaticinó una situación peor en su provincia: «Sé lo que viene, es horrible. No te ganó un tipo inteligente en el debate. No me ganó un tipo discutiendo cómo darle independencia a la Justicia. Me ganó un aparato político monstruoso, donde se mezclan un montón de tipos que no quieren que las cosas cambien», destacó.

Alejándose de su golpe electoral, Luis Juez fue consultado sobre la figura de Sergio Massa y la posibilidad de que sea el nuevo presidente: «Es un chanta. Tiene patente de chanta, tiene cara de chanta, habla como un chanta, se expresa como un chanta y es el candidato del oficialismo. No me enojo con Massa. Me enojo con los tipos que creen que este delincuente puede darles una respuesta«, disparó.

Siguió con su embestida al ministro de Economía y señaló el plan que tiene el peronismo: «Yo sé quién es, los conozco a todos. Hace 40 años que hago política, él todavía no había hecho política. Ellos necesitan mantenerse en el poder. A la gente le digo en serio, no vamos a solucionar los problemas con un embustero, chanta, mentiroso», sentenció el dirigente de Juntos por el Cambio.

Con información de www.elintransigente.com