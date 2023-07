José Luis Espert despegó a Rodríguez Larreta de la interna en JxC: «Nunca respondió a agresiones personales»

José Luis Espert se refirió a la interna que hay entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El diputado nacional opinó que debería haber un bunker único el 13 de agosto, donde se muestre unidad en el espacio. Además señaló que el jefe de Gobierno porteño no está metido en la discusión ya que «no responde las agresiones personales».

El precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires quiso tomar distancia de las disidencias que hay en el seno de Juntos por el Cambio: «Entiendo que sea un poco más espectacular los cortocircuitos entre Bullrich y Larreta, pero yo trabajo con mucha normalidad, muy concentrado. Entré de grande a la política, durante sesenta años no cobré un peso público», señaló en A24.

El líder de Avanza Libertad explicó sus funciones dentro de la oposición y cómo observa la política a causa de su ingreso tardío a lo público: «A mí me paga la gente y siento que tengo devolver eso de una manera, equivocado o no. Tengo que estar focalizado en los problemas que tiene la gente, no discutir para la política», manifestó el legislador nacional.

En relación a lo que ocurre entre los precandidatos de Juntos por el Cambio, José Luis Espert opinó: «No me gusta la pelea que a veces se da, conste que no es parte de Horacio Rodríguez Larreta. Para que se peleen tiene que haber dos y Horacio nunca ha respondido a las agresiones personales. Tiene que haber un bunker juntos el 13 de agosto».

A su vez, el economista dio su perspectiva de la derrota de la oposición en Córdoba el pasado domingo. Aprovechó para alertar a la coalición que compone: «He perdido muchas veces en mi vida. Las pérdidas te enseñan mucho. Me parece que la derrota en la Ciudad de Córdoba da mensajes de «no te la creas». No te la creas ni cuando estás abajo ni cuando estás arriba«, enfatizó.

Por último, José Luis Espert intentó ser concreto en lo que precisa el país a partir del 10 de diciembre en caso de que su espacio sea elegido: «Hay que hacer lo que se hace en los países que prosperan, esto no lo hace la gente que vive bien. Basta de endeudarnos más. Ya está todo escrito lo que hace el mundo que prospera y para que Argentina esté bien«, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com