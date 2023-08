Cómo cubrirse ante una devaluación sin comprar dólares

La tensión en el mercado, la cercanía de las elecciones presidenciales, PASO primero y generales después, y las señales repetidas de que el esquema de múltiples tipos de cambio tiene los días contado, hacen que la demanda por dólares en todas sus versiones se dispare. Ya sea en el segmento informal, las distintas variantes del financiero o, desde el punto de vista de las empresas, los intentos por adelantar tantas importaciones como sea posible a una paridad preferencial, mantiene bajo presión a las deterioradas reservas del Banco Central y desafía los intentos oficiales por contener la brecha entre las diferentes opciones.

Pero qué pasa si una persona o empresa no puede o no quiere comprar dólares. Existen toda clase de restricciones cruzadas que impiden acceder al dólar ahorro, al dólar MEP, al contado con liquidación e incluso la opción de recurrir al dólar libre no es la más deseada por aquellos ahorristas y empresas que prefieren mantener sus operaciones en blanco, o priorizan evitar las dificultades de atesorar billetes en forma física. Tampoco para quienes creen que llegaron tarde luego de la última disparada que llevó al libre arriba de los 570 pesos esta semana.

En ese sentido, Infobae consultó a especialistas respecto a qué maneras existen para cubrirse frente a una eventual suba de la brecha cambiaria -aumento del dólar libre, el MEP o el “liqui”- o una suba del dólar oficial, en caso de una unificación cambiaria que varios candidatos con chances de ganar en los comicios de este año proponen como paso necesario para encarrilar el resto de las variables macroeconómica.

Aunque ninguna de las opciones es perfecta, en términos de seguir al dólar centavo por centavo, sí existen estrategias que permiten al menos aspirar a estar en un puerto seguro en caso de tormenta.

“En realidad, hay dos devaluaciones de las que uno puede elegir cubrirse. Una es la devaluación del dólar oficial y la otra un escenario en el que se extiendan los controles de cambio, se mantenga la inflación y la brecha se amplíe, una suba de los dólares paralelos”, dijo Mariano Otálora, asesor financiero y conductor de “Qué hacemos con los pesos”.

“Para cubrirse del riesgo de devaluación en el mercado oficial se puede recurrir a mercados de futuros como Rofex, comprar bonos duales que ajustan por inflación o dólar -lo que más rinda- o a fondos comunes de inversión que inviertan en bonos dólar linked o duales. También, elegir acciones de empresas exportadoras que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires es una estrategia válida, aunque indirecta”, dijo. “En al lado de arriba de la brecha, mientras tanto, lo más común es ir a Cedears”, concluyó el especialista.

“Una buena opción y fácil suscribir un fondo de inversión dollar-linked corporativo que bueno, dada la dificultad de contener al esquema cambiario quizás sea el próximo gobierno el que decida unificar el tipo de cambio, y que el FMI está pidiendo una devaluación, bueno ese fondo va a tomar ese salto cambiario, lo que con una brecha que estaría tranquilamente en un 100%, cerca de eso debería estar el rendimiento de un fondo que siga a deuda de empresas atada al dólar oficial”, dijo la asesora financiera Giselle Colasurdo.

Un informe de Rava para sus clientes resumió de esta manera cada uno de los dos escenarios. “¿Si sube el dólar oficial, qué instrumento me conviene?”, se plantea e, inmediatamente, se responde: Bonos dollar-linked, Bonos duales, Futuros de dólar y acciones de empresas exportadoras. Molinos Agro, San Miguel, Aluar, Ternium, Cresud, Molinos Juan Semino, Transportadora de Gas del Sur, Ledesma y Morixe son algunas de las acciones locales que mejor resistirían una suba del oficial.

Acto seguido, el informe se hace otra pregunta: “Si sube el dólar MEP o contado con liquidación, ¿Qué instrumento me conviene?”. La respuesta son Cedears, acciones de Estados Unidos, Bonos del Tesoro de EEUU, bonos soberanos en dólares y obligaciones negociables en dólares.

A la hora de quedarse en pesos, una necesidad de muchas empresas imposibilitadas de comprar dólares contado con liquidación o MEP e individuos deseosos de diversificar sus ahorros recurren a una de las opciones ya varias veces mencionada más arriba. Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedear) son una alternativa que aunque es algo más compleja que un simple dólar billete, pero para nada reservada exclusivamente para expertos.

Los Cedear son activos que se operan en la Bolsa porteña y que representan acciones del exterior. Tesla, Apple, Bank of America, Coca Cola, decenas de acciones que cotizan en Wall Street se puede comprar con pesos o con dólares. Tienen como respaldo las mismas acciones, en moneda de origen, de las empresas a las que representan. Con lo cual, imitan el precio en dólares de esos papeles aunque traducidos a pesos a un tipo de cambio similar al contado con liquidación.

Así, una acción que valiera USD 10 en la Bolsa de Nueva York se operaría en la Bolsa porteña a $5.848 o, como sucede en muchos casos, a una fracción proporcional (muchas Cedears se operan a una tasa menor, dados los altos precios en dólares; por ejemplo, en lugar de un único Cedear de USD 10 se emiten 10 Cedears por cada acción, lo que hace que cada unidad cotiza a un décimo del valor original y haya que comprar 10 para tener el equivalente a un papel de la misma empresa en el exterior) pero la correlación se mantiene.

Por ejemplo, si el múltiplo de conversión del Cedear del ejemplo fuera de 1 en 10, cada unidad cotizaría a 584 pesos.

Quienes persiguen, más que nada, una cobertura cambiaria por sobre a una inversión que apueste a la suba en dólares de la acción suelen optar por papeles más bien estables en dólares. Los más conocidos son Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart, Johnson & Johnson, Costco, PepsiCo, Pfizer, MSD, AT&T, Altria y muchas otras.

El analista financiero Ariel Sbdar, presidente de Cocos Capital, publicó esta semana un video en la red social Tik Tok con uno de los ejemplos más clásicos.

“¿Por qué los Cedears te protegen ante una suba del tipo de cambio dólar MEP, contado con liqui, y o blue como estamos viendo ahora? Mirá, te pongo el Cedear de Coca Cola, vale $7.100 en pesos más o menos cada Cedear. El Cedear de coca Cola, pero en dólares, casi siempre val USD 13 porque es muy estable. Es una empresa muy madura, que su acción se mueve muy poco. Es decir, en dólares está casi siempre estable y se mueve en pesos. El mismo activo valuado en pesos dividido el mismo activo valuado en dólares está en $545, que es el dólar MEP ahora”, explicó.

“Es muy usada por los que quieren cobertura en dólares”, concluyó.

* Para www.infobae.com