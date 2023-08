Habló el dueño de la moto usada en el crimen de Morena: “Me la robaron a dos cuadras de la fiscalía”

La moto usada en el asalto que le costó la vida a Morena Domínguez tenía pedido de secuestro por robo y este jueves fue entregada a su dueño legítimo. Eduardo es vecino de Lanús y contó que la Corven 110 es de su propiedad, pero que se la habían robado el lunes por la noche de la puerta de su casa, a solo dos cuadras de la fiscalía.





El hombre hizo la denuncia policial al día siguiente y en las últimas horas recuperó su medio de transporte, con el que va a trabajar todos los días. Aseguró que se la dejaron “destruida” y que deberá pagar los gastos él mismo.

Contó que se dio cuenta de que era la suya por la televisión y cuando fue a buscarla se la entregaron de inmediato.

“Primero fui a la comisaría 5°, pero me dijeron que estaba en otra seccional. Fui hasta allá y en 3 horas y media me la dieron. Me dijeron que la guarde, pero no me tomaron declaración, no la peritaron, ni nada”. Eso le llamó la atención al hombre, quien aseguró que “es casi imposible” que algo así pase en un hecho tan grave como el crimen de la nena.

Eduardo relató los momentos previos al robo. “Me la robaron el lunes a las 21. La había dejado estacionada afuera de mi casa y cuando salí ya no estaba”, dijo.

También explicó cómo pudo saber que se trataba de la misma moto. “Hoy, cuando me iba a trabajar, vi por la tele las fotos y recé que no fuera la mía. Pero sí, era mi moto. La reconocí por los piolines del costado que yo le había colgado en su momento”, sostuvo el joven.

Consultado sobre si vio a las personas que le robaron la moto, Eduardo sostuvo: “No pude ver a nadie porque se la llevaron de la puerta de mi casa. Las cámaras de enfrente no funcionaban, la de la esquina no filmó el robo. Así que no pude saber quiénes fueron”.

El vecino reconoció que recién esta tarde pudo recuperarla tras varias espera y precisó que está en malas condiciones: “Es un desastre, está destruida. La tengo que hacer nueva. La voy a tener que arreglar yo”.

“Lo que menos quería es que algo que es de uno, un hombre de bien, termine con un robo y una muerte. Es una locura”, cerró, indignado.

Con informacion de Todo Noticias.