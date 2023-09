Maximiliano Pullaro: “Bullrich no me apoyó a mí pero ahora la acompañamos”

A días de sumar un nuevo triunfo para Juntos por el Cambio, y transformarse en gobernador electo por Santa Fe, Maximiliano Pullaro volvió a dar una muestra de unidad de cara a las elecciones presidenciales: “Bullrich no me apoyó a mí pero ahora la acompañamos”.

Tras la fuerte interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, las palabras del candidato de Unidos trajeron calma en la oposición. “Para nosotros no es inocuo que gane o no Patricia Bullrich, apostamos a que Patricia pueda ganar. A mi me apoyó Horacio Rodríguez Larreta, y ahora apoyamos a Patricia Bullrich. Trabajamos para que Patricia Bullrich sea presidenta de la república argentina y lo vamos a hacer porque coincidimos en el proyecto y programa de gobierno”, sostuvo el nuevo mandatario provincial en diálogo con A24.



De esta manera, Maximiliano Pullaro duplicó en votos al peronismo en las pasadas elecciones, se quedó con la mayoría en la Cámara de Diputados provincial, ganó al menos 5 senadores y su aliado, Pablo Javkin, ganó la ciudad de Rosario en una elección muy ajustada. En cuanto a la estructura nacional, le brindó una corriente de alivio a Juntos por el Cambio, que busca revertir la ola violeta de Javier Milei. Con este resultado, el radicalismo volverá a gobernar luego de 60 años, un escenario que logró capitalizar Martín Lousteau con su espacio Evolución.

Esa misma sinergia se notaba el domingo pasado sobre el escenario cuando el candidato a gobernador de Unidos duplicó en votos al oficialismo local al superar el millón de votos. Con Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, José Luis Espert, Martín Lousteau y demás dirigentes, Pullaro logró la primera foto de unidad de Juntos por el Cambio luego de las PASO.



Con este panorama, el político analizó el desafío que deberá afrontar en su gobernación: “Nosotros estamos obligados desde Juntos por el Cambio a ser mejores y a representar el cambio en la Argentina, la alternativa que triunfó en nuestro país representa la frustración y la bronca, y a eso hay que ponerle un programa de gobierno, un proyecto y liderazgo político”.

Además, el mandatario de Santa Fe destacó cómo piensa la relación entre su provincia y el gobierno nacional, una construcción que considera clave para el desarrollo de su provincia. “Necesitamos acompañamiento del estado nacional y después un gobierno nacional que no perjudique a Santa fe. Tiene que haber una sinergia entre un gobierno provincial y nacional que apuesten a que a nuestra provincia le vaya bien y ahí crezca la república argentina”.

Pullaro triunfó en las elecciones provinciales con más de un millón de votos, lo que equivale al 58% de los sufragios. En segundo lugar quedó Marcelo Lewandowski con más de 540.000, representando el 30% de los votos. Le siguieron Edelvino Luis Bodoira, de Viva La Libertad, con el 6% y Carla Deiana, Frente de Izquierda, con el 4%.

Entre las claves de su victoria, la cual lo dejó como el dirigente más votado en los últimos 40 años en la provincia, el mandatario regional destacó: “Siento que el triunfo nuestro en Santa Fe fue porque le hablamos con mucha claridad a la sociedad, le dijimos qué íbamos a hacer en materia de seguridad, educación y producción”

Por último, Pullaro se refirió a las características del último gobierno, se diferenció, y expresó por qué la ciudadanía eligió un cambio de mandato: “El gobierno provincial no fue un buen gobierno, no quiero pararme sobre lo que fue el gobierno de Omar Perotti, pero perdió como diputado, perdió la ciudad de Rafaela hace 30 años que la gobernaban. Indudablemente la ciudadanía le dio la espalda a una forma de gobernar en la provincia, en julio el kirchnerismo sacó el 20%, en agosto el 20% y ahora el 28%, que en términos generales éramos dos fuerzas las que competíamos”.

Con informacion de Infobae.