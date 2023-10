Pullaro dejó contentos a todos, pero decide solo él

Maximiliano Pullaro selló un gabinete de coalición. El gobernador electo de Santa Fe contuvo a radicales propios y aliados, a sectores del socialismo y, por el momento, a una pata del PRO más que a otra. En el diseño de su futura gestión procuró evitar roces de antemano. Lugares para todos y todas. No obstante, puestos clave, resortes neurálgicos del Estado e intereses estratégicos quedaron para su mesa chica. La botonera es mía y solo mía.

Pullaro tiene un primer anillo de confianza, cien por ciento radical. Pero también contiene a un grupo histórico de militantes, alfonsinistas, nacidos en el sur de Santa Fe. Amigos en pos de un objetivo que, unas dos o hasta tres décadas después, se consiguió. A ellos, el gobernador electo les destinó un rol trascendente en áreas sensibles. La foto que acompaña esta nota es del 10 de septiembre a la noche, luego de haber festejado la victoria electoral. Los cinco hombres que acompañan a Pullaro en la postal son parte de su grupo chico, chiquísimo.

De izquierda a derecha. Daniel Di Lena es el secretario privado de Pullaro, un rol al que solo accede alguien de extrema confianza. A él, Pullaro lo eligió como titular de la Caja de Asistencia Social -Lotería de Santa Fe, un área codiciada por toda la política. “Todos quieren y piden Lotería”, se sincera un dirigente radical.

Perotti designó como vicepresidente ejecutivo de la Caja a un porteño llamado Rodolfo Cattáneo, que condujo a distancia. Pullaro, en cambio, ubica a su privado para manejar y custodiar una de las mayores cajas del Estado santafesino. Nada le va a resultar lejano al futuro gobernador electo con esta designación.

Gustavo Puccini es el segundo de la foto. Es amigo y compañero histórico de Pullaro, también del sur de la provincia. Ciencista político, será ministro de Producción, una cartera central para los intereses de la provincia y del mandatario entrante. Es el área al que Pullaro le dio especial atención en la campaña. Su nivel de conocimiento previo provenía, sobre todo, de su paso por Seguridad. A esa agenda dura, pesada, debía agregarle otras facetas. Por ese motivo hizo hincapié en propuestas sobre Producción y, tras el triunfo, empoderó a otra mano derecha.

El tercero de la foto es Martín, hermano de Maximiliano. No tendrá cargo oficializado, al menos por ahora, pero orbitará en todas las áreas. Pullaro chico es un cráneo del grupo en las sombras. No pone la cara, pero siempre está y tiene una especial atención sobre el uso de tecnologías a disposición de Pullaro grande y equipo. “Es el que más sabe”, se ríe medio en chiste, medio en serio un pullarista paladar negro. Su aporte es central.

A la izquierda de Pullaro, en la foto, está Luis Persello, futuro secretario de Comunicación, quien fue jefe de campaña del ganador tanto en la interna como en la general. En la última fue líder no solo del radical sino también de todo el frente Unidos. Con perfil bajo y con buena llegada en periodista y medios, será la cabeza de un área muy grande con responsabilidades centrales. Tiene vínculos con dueños de medios y periodistas, planificación de pauta oficial, estrategias de gobierno y más. Acompaña a Pullaro desde el vamos.

El último de la postal es José Goity, futuro ministro de Educación, quien desde hace rato coordina para Pullaro los equipos técnicos del área. Fue decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y conducirá una cartera donde, el gobernador electo, también tiene un interés particular.

No está en la foto, aunque pudiera estar sin problemas ya que cuadra en el patrón, el diputado provincial Juan Cruz Cándido, quien el 22 de octubre se jugará la suerte de ser diputado nacional en la lista de Patricia Bullrich en Santa Fe. No la tiene fácil, si no lo logra ya le preparan un lugar de gestión clave en el gobierno.

Este equipo es la primera línea de fuego para el gobernador. Felipe Michlig irá a Gobierno y Lisandro Enrico a Obras Públicas, caciques y referentes territoriales de la UCR. Sin dudas, tendrán un rol muy importante en la futura gestión, pero el gobernador electo cuidó especial atención en lugares centrales y sensibles. Allí solo puso a sus leales de toda la vida, a quienes vienen militándolo y acompañándolo desde cuando tenía el pelo largo hasta la cintura.

Con informacion de Letra P.