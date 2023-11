Pullaro define más nombres

El gobernador electo, Maximiliano Pullaro, mantuvo extensas reuniones de trabajo en las últimas horas en Santa Fe donde fue avalando designaciones de los equipos ministeriales, atendió algunas audiencias solicitadas y retomó la agenda común de trabajo con el Senado de California (Estados Unidos). Una delegación de ese cuerpo legislativo visitó Rosario y Santa Fe.

Si bien no hubo confirmación oficial, El Litoral supo que Hugo Marcucci será el futuro presidente de la Empresa Provincial de Energía. Marcucci es concejal de la ciudad de Santa Fe y será reemplazado en la banca por el radical Carlos Suárez. Durante su participación legislativa -fue diputado y senador provincial- Marcucci trabajó en varias iniciativas vinculadas a la empresa, entre ellas el marco regulatorio e incluso en la conformación de un órgano de control para las empresas públicas santafesinas. Contador, en Legislatura presidió comisiones de Obras Públicas donde la temática de Epe estuvo entre los asuntos centrales.



MIRÁ TAMBIÉNMaximiliano Pullaro se reunió con legisladores de California (EEUU) para retomar la agenda comúnEn la cartera de Obras Públicas, que conducirá Lisandro Enrico, se sumará el ex ministro de Infraestructura y hoy diputado socialista José León Garibay como coordinador de la cartera que tendrá, entre otras dependencias a Asuntos Hídricos, Vialidad y Vivienda. A lo informado sobre la futura designación de Pablo Seghezzo en la Dirección Provincial de Vialidad se sumará Lucas Crivelli en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y de Leonel Marmiroli como secretario de Aguas. Marmiroli terminará su mandato el 30 del corriente como director del Enress, cuerpo que se quedará sin quórum a partir de esa fecha.

De Obras Públicas también dependería ASSA, la empresa prestadora de agua y saneamiento y si bien al lado del gobernador electo no se confirmó el nombre todo parece indicar que Adolfo Del Río sería el nuevo presidente del directorio. Se trata del ex decano de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario que analiza la propuesta de trabajo y respondería en las próximas horas.



Por estas horas volverá al país el futuro ministro de la Producción, Gustavo Puccini quien terminará de armar el equipo de trabajo que tiene entre sus integrantes a Ignacio Mántaras en Agricultura y Ganadería; la vuelta de Erica Hynes a Ciencia y Técnica y de Verónica Geese a Energía. La relación internacional de esa cartera estará a cargo de Georgina Losada.

Entre miércoles y jueves, hubo reuniones no solo de Pullaro con futuros funcionarios sino además de coordinación entre futuros ministros como Pablo Olivares con los responsables de Educación, José Gioty; de Salud, Silvia Ciancio o de Seguridad, Pablo Coccocioni. En tanto, Felipe Michlig (Gobierno) tuvo extensas reuniones con su equipo donde estárán varias ellas como Deportes y la mayoría de los registros públicos.

Varios de los futuros ministros o secretarios acompañaron a Pullaro en la reunión con legisladores de California que de la mano de Diego Sueiras de la Fundación Nueva Generación Argentina mantuvieron una amplia de trabajo en Santa Fe y Rosario. "La cooperación entre nuestros estados subnacionales nos potenciará y permitirá cumplir objetivos en el corto y mediano plazo", proyectó Pullaro. "Los desafíos que tenemos como provincia son inmensos y el trabajo conjunto y la cooperación son claves para resolver los retos que tenemos por delante". En el intercambio se abordaron diferentes temas, entre los que se destacaron las políticas de seguridad, medio ambiente, energía, producción y colaboración científica, entre otros puntos.



Pullaro recibió a la delegación acompañado por futuros colaboradores: Felipe Michlig, Pablo Olivares, Pablo Coccocioni, Enrique Estevez, Ignacio Mántaras, Georgina Losada, Juan Cruz Cándido y Verónica Geese. Por la comitiva norteamericana, estuvieron John Laird, Steven Glazer, Aisha Wahab, legisladores demócratas, y también Shannon Shellenberg y Gabriella B. Plattner, funcionarias del Senado de ese estado.

"Nuestro país y nuestra provincia están permanentemente cruzados por las emergencias, por una inestabilidad que no nos permite mirar en el mediano y el largo plazo. Por eso es tan necesario retomar y fortalecer estos vínculos", subrayó Pullaro. "Santa Fe es una provincia que tiene muchos problemas como el delito y la inseguridad, pero también tiene mucha potencialidad desde lo productivo, y lo educativo, por citar dos áreas. Si logramos hacer crecer a esos sectores y llevar adelante los cambios que nos proponemos vamos a ir solucionando problemas que hoy nos aquejan".

El gobernador adelante señaló que "vamos a trabajar mucho en lograr el financiamiento internacional necesario para crecer. Porque hoy el 70% de los cereales de la República Argentina sale de nuestros puertos, y una de tantas metas que tenemos es cómo generamos valor agregado antes de que salga la producción de nuestra provincia. Estamos en un lugar estratégico, y vamos a aprovechar esa condición mirando a mediano y a largo plazo la potencialidad de Santa Fe. Eso representará uno de los grandes desafíos que tendremos por delante cuando en 30 días estemos asumiendo la gobernación", concluyó.

Diputados sí, Senado no

La Cámara de Diputados sesionó el jueves aprobando una docena de proyectos de ley vinculados al área de salud pública y pasó a comisiones a pedido de la próxima gestión un proyecto de ley sobre juicios por jurados y otra referida a temas impositivos. Los jefes de bloques acordaron que volverán a sesionar los días 29 y 30 del corriente.

Senado, en tanto, levantó la sesión tras la larga reunión con sus pares de California y sesionará el jueves venidero.

Fecha

La jura y toma de mando de Maximiliano Pullaro como gobernador de Santa Fe podría realizarse el domingo 10 de diciembre, de acuerdo a lo conversado en las últimas horas entre funcionarios del actual gobierno y de la próxima gestión. Ese día también se producirá el cambio de mandato a nivel nacional y la hora de la ceremonia santafesina dependerá de los actos en Caba.

Hasta ayer todavía no estaba definida la fecha de convocatoria a las sesiones de jura y preparatoria de Senado y de Diputados.

Con información de El Litoral, sobre una nota de Mario Cáffaro