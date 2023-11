JAVIER MILEI PRESIDENTE

Javier Milei es el presidente electo de la Argentina, según reconoció en la noche de este domingo Sergio Massa antes de conocerse los datos oficiales del escrutinio provisorio del histórico ballotage celebrado este domingo. "MIlei es el presidente que eligió la mayoría de los argentinos", admitió el candidato de Unión por la Patria a las 20.10 desde el escenario del búnker de UP. De esta manera, el ultraderechista, que sacaba una diferencia de 12 puntos, conseguió el boleto para instalarse el 10 de diciembre en la Casa Rosada y gobernar el país hasta 2027.

La victoria del economista “anarcocapitalista” cierra un proceso electoral que tuvo al país en vilo durante tres meses, desde las PASO del 12 de agosto, y consagra un verdadero batacazo en la política nacional: en apenas dos años, La Libertad Avanza surgió de la nada, empujada por la bronca y las frustraciones de una importante porción de la sociedad que perdió toda confianza en la política, y puso a su líder, un outsider exótico e iracundo que prometió motosierra y dinamita y descargó todo su odio sobre todas las expresiones políticas y sociales con las que no comulga, en la presidencia de la Nación.

Milei pescó en el caldo de cultivo de una economía en serios problemas: inflación del 140% anual, 40% de la población en la pobreza, reservas exhaustas en el Banco Central y una deuda asfixiante con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque esos índices no son responsabilidad exclusiva de la administración peronista que se va porque solo profundizó una crisis iniciada por el gobierno de Mauricio Macri, autor del endeudamiento más brutal de la historia nacional, Milei logró imponerse en el ballotage, después de ganar las PASO y caer al segundo lugar en la primera vuelta, de la mano del líder del PRO y un sector de ese partido que decidió detonar Juntos por el Cambio y alinearse con el libertario con el argumento de que era el representante “del cambio” que había quedado en carrera.

El fin del Frente de Todos

El batacazo ultraderechista cierra la corta experiencia del Frente de Todos en el poder: la coalición pergeñada por Cristina Fernández de Kirchner llegó deshilachada al final del mandato de su bendecido, al punto que el Presidente no pudo siquiera presentarse a la reelección y la alianza debió mutar a su nueva identidad de Unión por la Patria para buscar el milagro.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, Milei es economista, tiene 52 años, está en pareja con la actriz Fátima Florez y no tiene hijos. Trabajó en la actividad privada, asesoró al represor Antonio Domingo Bussi en la Cámara de Diputados y fue electo en 2021 para ocupar una banca en ese recinto.



Con Milei en el poder se abre una etapa incierta, por varias razones: la temeridad de sus propuestas económicas –la dolarización, su caballito de batalla-, las dudas sobre su estabilidad emocional y su capacidad para construir gobernabilidad y un sesgo autoritario y antidemocrático que pone en riesgo la convivencia política y social.

Con información de Letra P