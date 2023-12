¿Qué partidos ver hoy? Agenda deportiva del miércoles 20 de diciembre

Bolavip te trae la agenda deportiva del miércoles 20 de diciembre. Pese a que se acercan las fiestas y el fin de año, la actividad no descansa y habrá partidos internacionales para todos los gustos. Además, acción del básquet del mundo y de los torneos nacionales. También habrá vóley en Argentina.

En el fútbol internacional, los países más importantes de Europa tienen partidos de ligas y copas nacionales para todos los gustos con la Carabao Cup, LaLiga, la Copa Italia, la Bundesliga y la Ligue 1. En tanto, habrá acción de la NBA, la Euroliga, la Liga Nacional, la Supercopa Nacional de Básquet y la Copa ACLAV de vóley.

Agenda deportiva del miércoles 20 de diciembre

Carabao Cup

⚽ Liverpool vs. West Ham: Star+, ESPN, ESPN+, DAZN España, DAZN 2, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

LaLiga de España

⚽ Barcelona vs. Almería: DGO, DSports, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN Deportes, ESPN+, M+ LALIGA TV 2, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

⚽ Villarreal vs. Celta de Vigo: DGO, DSports, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN Deportes, ESPN+, GOL PLAY, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

⚽ Athletic Club vs. Las Palmas: Star+, ESPN 3, ESPN+, DAZN España, DAZN LaLiga, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

Copa Italia

⚽ Inter vs. Bologna: Star+, ESPN 2 México, CBS Sports Network, Paramount+, DAZN España, DAZN 3, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Ligue 1 de Francia

⚽ PSG vs. Metz: Star+, ESPN 2, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España, Eurosport 2 España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Niza vs. Lens: Star+, ESPN Extra, TV5MONDE América Latina, TV5MONDE, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Montpellier vs. Olympique de Marsella: Star+, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Olympique Lyon vs. Nantes: Star+, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Estrasburgo vs. Lille: Star+, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Toulouse vs. Mónaco: Star+, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español, Eurosport Player España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Bundesliga

⚽ Union Berlin vs. Köln: Star+, ESPN 2, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Bayer Leverkusen vs. Bochum: Star+, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

⚽ Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Star+, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

⚽ Heidenheim vs. Friburgo: Star+, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

⚽ Stuttgart vs. Augsburgo: Star+, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

⚽ Wolfsburgo vs. Bayern Múnich: Star+, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

NBA

🏀 Indiana Pacers vs. Charlotte Hornets: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Cleveland Cavaliers vs. Utah Jazz: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Philadelphia 76ers vs. Minnesota Timberwolves: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Orlando Magic vs. Miami Heat: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Toronto Raptors vs. Denver Nuggets: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Brooklyn Nets vs. New York Knicks: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Houston Rockets vs. Atlanta Hawks: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Chicago Bulls vs. Los Angeles Lakers: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Dallas Mavericks vs. Los Angeles Clippers: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

🏀 Sacramento Kings vs. Boston Celtics: Star+, ESPN 2, ESPN México, NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:00 hs (jueves 21) | 🇧🇴 🇻🇪 23:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

Fuente: bolavip