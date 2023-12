Dibu Martínez contó el por qué de sus "juegos mentales" y comentó que no volvió a ver la final del Mundo ante Francia

Emiliano Dibu Martínez, arquero titular de la Selección Argentina, se refirió a su recurso de " juego mental" y recordó lo que fue la final ante Francia por el Mundial de Qatar 2022.

En una charla con DAZN Español, el Dibu intentó explicar que hay momentos en los que no usa este tipo de ejercicios, y aclaró: "Si me ves en un penal de un partido normal no voy a estar bailando, por ejemplo. "Soy como me ves jugar los partidos, soy un chico muy serio que intenta parar el máximo número de disparos salvo en una definición por penales”.

Recordando lo que pasó en Qatar y en la Copa América 2021, Martínez reconoció que en, instancias definitorias, intenta sacar el mayor de los provechos y comentó: "Es a todo o nada, y es algo que me sale en el momento de la tensión o adrenalina".

Sin embargo, también explicó que no lo hace en todos los partidos porque su liga es muy competitiva. "Qué voy a hablar si no tengo ni tiempo para acomodarme. La Premier League es tan rápida. Y la verdad, no me gusta hacerlo mucho".

El argentino reveló que no volvió a ver la final del Mundial

El pasado 18 de diciembre, se cumplió un año desde la consagración de Argentina en el país árabe, y el portero Martínez afirmó que aún no ha vuelto a observar el enfrentamiento ante Francia.

"No, no he vuelto a ver la final del Mundial de Qatar 2022. Mi hermano me dijo que la ha vuelto a ver recientemente porque en Argentina la volvieron a poner", confesó el arquero del Aston Villa.

Además, agregó: " Siempre te mandan algunos resúmenes y te vienen algunos momentos a la cabeza, pero no he tenido tiempo para sentarme y ver tranquilo el partido en casa. Tengo dos niños que son tremendos".

Fuente: 442