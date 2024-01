Bullrich pidió que voten la Ley ómnibus: "Denle un primer cheque en blanco de confianza al Presidente"

Mientras su "mega DNU" para desregular la economía entra en vigencia, el presidente Javier Milei espera que la Ley ómnibus que contiene otras numerosas reformas sea aprobada por el Congreso pero encuentra dos obstáculos iniciales: no lo lograría antes del 31 de enero como pretende el oficialismo y, por ahora, no tiene los votos suficientes para sancionarla sin cambio alguno.

En este contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió un mensaje a los legisladores de Juntos por el Cambio que deberán tratar la Ley Ómnibus enviada por el presidente Javier Milei, a quienes le pidió el respaldo en el Congreso.

"Quiero decirle al radicalismo, al PRO, al peronismo racional que voten esta ley, que le den un cheque en blanco de confianza al Presidente, y después empezará la discusión", expresó Bullrich en una entrevista radial.

En la misma línea, puntualizó: "En vez de pensar en sus intereses, piensen en que hay un programa pensando para que la Argentina no se muera, entonces háganlo".

Según precisó la funcionaria, el 100% de la gente que votó a Juntos por el Cambio y a La Libertad Avanza "está queriendo que no se frene el cambio" y remarcó que "cuando se necesitaron emergencias en otros momentos históricos se les dieron las emergencias: se les dieron a Menem, a Macri y a Alberto Fernández".

"¿Es el único gobierno al que no le van a dar emergencia?", se preguntó al tiempo que subrayó: "Cada miembro de Juntos por el Cambio tiene que pensar qué quiere la gente: volver al populismo depredador, a la suma de intereses, o quiere avanzar a un cambio. Es cambio o peor que la continuidad. Entonces, ¿dónde te sitúas ante la sociedad?".

En otro pasaje de la entrevista, la ministra sostuvo que sin cambios profundos, la Argentina "toma más velocidad en el camino de la decadencia", y planteó: "Estás frente a un dilema con una sola salida, tenés que hacer los cambios necesarios de manera rápida, contundente. Había que darle un shock a la economía argentina para que despierte y tenga futuro".

Preocupación en el oficialismo por la Ley ómnibus

Descontado el rechazo de Unión por la Patria con sus 102 diputados, los 38 legisladores de La Libertad Avanza confían en tener el apoyo casi unánime del bloque del PRO (37), pero necesitará también el acompañamiento de la UCR (34) y de buena parte de Hacemos Coalición Federal (23), el bloque que comanda Miguel Pichetto con asistencia de los ex PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, más la Coalición Cívica.

En esos espacios están de acuerdo con la mayor parte de las medidas que propone Milei en la Ley ómnibus para desregular la economía y hay disposición para acompañar, pero como contó iProfesional, rechazan algunos puntos, como la amplia delegación de facultades o la suba de retenciones, y piden hacer cambios en otros, como el capítulo de las privatizaciones.

La preocupación que empezó a correr en los últimos días entre varios de esos diputados es que el oficialismo no les dio hasta ahora ninguna señal de querer buscar acuerdos para aprobar el extenso proyecto -que modifica casi todos los códigos, desde el electoral hasta el penal, y numerosas leyes- sino que, por el contrario, sugiere la intención de que quiere aprobarlo a libro cerrado.

"Hoy no tiene los votos para eso y, hasta ahora, por lo que pudimos hablar con los diputados del oficialismo, parece que el Presidente no quiere negociar sino jugar a todo o nada", ratificó a iProfesional uno de los diputados que intenta alcanzar un punto de acuerdo entre La Libertad Avanza y la oposición dialoguista. Y esto empieza a agitar sospechas en el Congreso.

Milei resiste cambios a Ley ómnibus: sospechas inquietantes en el Congreso

Algunos legisladores empiezan a sospechar que al Presidente le interesa más confrontar con el Congreso públicamente que hacer avanzar su agenda de reformas por los carriles correspondientes. "Pareciera que quiere que se lo rechacen para echarle la culpa a la oposición y a todo el Congreso de que no lo dejan gobernar", arriesgó una fuente de la oposición dialoguista ante iProfesional.

Lo más llamativo es que incluso los diputados de La Libertad Avanza empiezan a verse desorientados por la decisión del Presidente de jugar "a todo o nada" ya no solo con el DNU (algo con lo que están más de acuerdo) sino también con la Ley ómnibus. En las filas libertarias reconocen que por ahora "no quiere negociar" y según supo iProfesional algunos también dudan de que realmente quiera la aprobación del proyecto.

"No da señales de querer dialogar sino confrontar de lleno y eso es preocupante", coinciden en el bloque radical y en la bancada que encabeza Pichetto, quien ya cuestionó públicamente a Milei por "agraviar" al Congreso. En la UCR insisten en que ellos intentan darle "todas las herramientas" institucionales para que su programa avance pero el Gobierno las rechaza.

Otra fuente consultada por iProfesional fue un paso más allá: "Eligió al Congreso como enemigo". Nadie se anima a decir ni en off ni en on the record que Milei quiere "cerrar el Congreso" como lanzó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, pero sí temen que quiera usar la palanca del apoyo popular que cosechó en el balotaje para poner "a la gente en contra" del parlamento.

Apoyan esta hipótesis en la diatriba del mandatario, que días atrás dijo que los legisladores que ponen repartos al mega DNU y a la Ley ómnibus están "buscando coimas". Lejos de moderarse, este viernes dobló la apuesta al afirmar que "algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies" para tratar sus reformas porque "quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor".

Si bien esa declaración apuntó a la aprobación de la suba de impuestos en la Legislatura bonaerense, en el Congreso entendieron rápidamente que fue contra los diputados y senadores nacionales. "Háganse cargo y dejen de mentirle a la gente", disparó Milei a través de su cuenta de X.

Con información de www.iprofesional.com