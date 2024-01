Patricia Bullrich apuntó contra el fallo que suspende la reforma laboral: “No se tocan los derechos de lo trabajadores”

Patricia Bullrich apuntó contra la Cámara Nacional del Trabajo luego del fallo que suspende las reformas laborales incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación de la economía que presentó semanas atrás el presidente Javier Milei.

A tres semanas de la asunción del nuevo gobierno, la ministra de Seguridad defendió el ajuste, el DNU y el envío de la ley ómnibus al Congreso: “Este era el camino, producir un cambio que fuese un shock que moviese las piedras en el camino que Argentina tiene hace años y que le impide crecer”.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo se encontró este miércoles con la Justicia del trabajo que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT al respecto del polémico decreto. “Es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados (arg. art. 5° segundo párrafo de la ley 26854)”, sostuvo el fallo de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo.

“No se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide -en principio- considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema ‘excepcionalidad’”, plantearon los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior.

En este marco, Bullrich recordó su paso por el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Fernando De la Rúa y denunció que “la Cámara del Trabajo en el 2000 era insoportable, lo único que había era defensa de intereses particulares”. “Todos los fallos siempre salían a favor de uno u otro sindicalista, nunca fue una verdadera justicia donde las cosas se analizan con objetividad. Está tomado”, agregó.

Pese a la cautelar, la funcionaria de Milei enfatizó que “el DNU hoy está vigente”. “En el caso de este freno a una parte en un juzgado que no corresponde, ¿Qué se puede analizar?, ¿Qué no le gusta la reforma? La justicia laboral tiene que decir si es constitucional o no y se pone a analizar algo que no tiene que ver con la materia”, continuó.

“El sistema de nueva indemnización se puede tomar o no, depende de los convenios colectivos. Se termina un sistema que es pésimo para las empresas, que es el sistema de multas fuera de lugar que destruyen empresas todos los santos días y se genera una situación de opción para los trabajadores respecto de su dinero”, defendió las reformas planteadas en el decreto.

“¿Cuál es la crítica de fondo? No se tocan los derechos de los trabajadores. Argentina debate entre tener mas capacidad de que los individuos definan su vida que estar presos de sistemas”, agregó sobre la cautelar que fue apelada por el Gobierno Nacional.

En diálogo con Todo Noticias (TN), Bullrich apuntó también contra la Confederación General del Trabajo por el paro anunciado para el próximo 24 de enero y advirtió que “el protocolo anti piquetes es permanente”: “No es lógico que el 24, que se van a cumplir un mes y 14 días de comenzado el gobierno, hagan un paro nacional”.

“El país que necesita trabajar, ordenarse, que está harto de la presión de las minorías vuelvan a llamar a un paro general habiendo estado cuatro años bajo la cama en el gobierno de Alberto Fernández, es algo que explica que las acciones que se realizan no tiene que ver con el objetivo de lo que se está discutiendo sino con que no gobiernan ellos”, acusó a la central obrera y reclamó: “Basta de extorsión a la gobernabilidad”. “O gobiernan ellos o empiezan a generar un sistemático desgaste con marchas, paros y movilizaciones, la gente tiene que decir ‘basta’”, manifestó.

Por último fue consultada por la detención de tres personas sospechadas de estar planificando un atentado terrorista en Argentina. Evitó dar información precisa porque “es un tema que está en investigación, bajo secreto de sumario”, pero aportó que sucedió el sábado y que se trató de tres personas que “venían en distintos vuelos el mismo día” y que “había una reserva de un hotel cerca de la Embajada de Israel”. “Hay que tener mucho cuidado, se avisó a Israel y Estados Unidos”, concluyó.

Con información de www.infobae.com