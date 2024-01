Andrés Escobar: el polémico futbolista condenado por abuso sexual que fue contratado por Nueva Chicago

Nueva Chicago, club que limita en la Segunda División de fútbol argentino, incorporó al futbolista colombiano Andrés Escobar y generó una polémica muy grande, ya que el refuerzo acarrea un historial de delitos y de actos indisciplinarios.

"El jugador Andrés Escobar firmó contrato con nuestra institución. El volante ofensivo de 32 años estará vinculado a Nueva Chicago hasta el 31 de diciembre de 2024. Llega libre con el pase en su poder. Bienvenidos y el mayor de los éxitos!", informó la cuenta oficial del club oriundo de Mataderos vía Twitter.

En consecuencia de este fichaje, se causó una gran indignación en las redes sociales por parte de los fanáticos, ya que el deportista tiene antecedentes penales.

Escobar había sido condenado a dos años de prisión por abuso sexual en Islandia, mientras era jugador del Leiknir Reykjavík. El hecho ocurrió en 2021, cuando tuvo relaciones sexuales con una joven que se encontraba bajo los efectos del alcohol y sin su consentimiento. Desde allí, el atacante de 32 años no volvió a jugar y hasta el día de hoy, arrastra una gran inactividad.

Luego de este acontecimiento, Escobar había reconocido que estuvo con esa chica, pero negó el abuso y le afirmó a la Justicia que se trató de un "malentendido". Sin embargo, los islandeses le sacaron su pasaporte para que no emigre, aunque logró regresar a su país gracias a la ayuda de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.

Un integrante de esta corporación llamado Gustavo Quijano, había intervenido para que el futbolista pueda salir de aquél país. "Llegó un momento en que me iba a morir, ellos me decían que me fuera, pero que no me iban a entregar el pasaporte. Yo ni siquiera sé cómo salí", había expresado Escobar en una entrevista con medios colombianos.

A pesar de todo, Nueva Chicago será su decimocuarto equipo en su carrera como profesional, y tendrá su segunda experiencia en el fútbol argentino tras su paso por Estudiantes de La Plata.

Fuente: bolavip