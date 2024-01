El gobierno provincial lanzó el Operativo Verano desde Rosario Más controles en rutas y puntos turísticos

El gobierno provincial lanzó este viernes en Rosario el Operativo Verano con el objetivo de reforzar la presencia policial en rutas y autopistas durante la temporada de vacaciones, así como también en distintos puntos turísticos de la provincia. Durante el acto, el intendente Pablo Javkin celebró la iniciativa y consideró que se debe cuidar a la gente en la calle para que la ciudad “pueda disfrutar de sus lugares públicos y recibir gente”. En tanto, el gobernador destacó que el operativo está dirigido a los turistas que visitan la provincia, pero también apunta a que los propios santafesinos puedan disfrutar de los atractivos naturales y culturales de la región. El mandatario destacó la labor de las fuerzas de seguridad y aseguró que “nadie les va a faltar el respeto”. También se refirió a las amenazas sufridas en los primeros días de su gestión: “Yo me la aguanto y sé en lo que me metí. No vamos a permitir a los delincuentes que desde la cárcel hagan lo que quieran”.

El operativo se puso en marcha este viernes por la mañana desde el balneario La Florida. La iniciativa tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas de control, prevención y promoción, entre los ministerios de Seguridad, Salud, Cultura y la secretaría de Turismo, durante la temporada de verano en toda la provincia. En concreto habrá 25 controles en los ingresos de la provincia de Santa Fe, así como también diversos controles intermitentes en rutas nacionales y provinciales.



Durante el acto, Javkin destacó que el gobierno provincial “está cumpliendo” con la idea de trabajar en conjunto para combatir la inseguridad en las calles. “El planteo fue siempre cuidar a la gente en la calle, que la ciudad pueda disfrutar de sus lugares públicos y recibir gente. Esta es una parte del operativo que es provincial, y que nos va a garantizar en el trabajo común, con agentes del Municipio, y con el despliegue de la provincia, para disfrutar de este lugar maravilloso de la ciudad, que es el que más usamos en el verano”, evaluó.

Asimismo, el intendente remarcó que el desafío es que tanto rosarinos, como turistas, puedan disfrutar del río, pero con personal policial cuidando la zona tanto en la prevención del delito, como en la convivencia con los vecinos. “Que los vecinos de la zona puedan vivir con tranquilidad también es un objetivo”, expresó. Además adelantó que se viene “un febrero novedoso” con gran cantidad de eventos en la ciudad: “El gran distintivo es poder disfrutar de las calles de la ciudad con tranquilidad. Eso es lo que se fijó desde el primer día y en lo que vamos a redoblar la apuesta, tal cual nos comprometimos”.



A su turno, Pullaro recordó que el programa comenzó durante el segundo año de su gestión como ministro de Seguridad de la provincia, durante el gobierno de Miguel Lifschitz. En ese sentido señaló que el objetivo de retomarlo es “poder llevar adelante controles importantes en las rutas para garantizar la transitabilidad segura y reducir la cantidad de siniestros viales, fundamentalmente durante los meses de diciembre y enero, cuando las rutas nacionales y provinciales son mucho más transitadas”.

En la misma línea, el gobernador consideró como un desafío lograr que tanto los turistas nacionales, como los propios santafesinos, puedan conocer los atractivos de la provincia. “Queremos que los turistas puedan venir a conocer nuestro río, que nos enorgullece, pero también que puedan conocer nuestros parques y nuestra movida cultural. Conocer a una Santa Fe desde otro lugar”, expresó y agregó: “Muchísimas personas nos visitan los fines de semana y le vamos a contar a vecinos y vecinas de otras provincias y de otros lugares del mundo qué es Santa Fe”.



Seguridad

En el marco del operativo, Pullaro se refirió al eje prioritario en sus primeras semanas de gestión: la seguridad. Durante el evento, el gobernador manifestó que la intención de lanzar el Operativo Verano en la ciudad busca también ratificar el compromiso de la gestión con esa misión. “Estamos haciendo todos los esfuerzos que tenemos a nuestro alcance para que los rosarinos y rosarinas puedan vivir mejor. Que pueda bajar la violencia y el delito. Y lo estamos haciendo poniendo el cuerpo y demostrándole a las organizaciones criminales que no le tenemos miedo”, aseguró.

En ese marco, el mandatario hizo una mención especial a la policía de la provincia por el trabajo realizado en distintos procedimientos, en lo que va de la gestión. Puntualmente se refirió a las tareas de este jueves por la noche, cuando las fuerzas secuestraron seis armas de fuego y reafirmó su apoyo a la institución policial: “Tenemos que trabajar mucho más y van a tener todo el respaldo de la provincia de Santa Fe. Como lo hicimos la semana pasada cuando en una identificación en la calle hubo una falta de respeto al personal policial. No lo vamos a permitir. Mientras yo sea gobernador nadie les va a faltar el respeto, pero le pedimos que sigan adelante porque los rosarinos lo necesitan”.



También hubo elogios para los legisladores de la provincia, que se encuentran sesionando en enero “sacando todas las leyes que necesitamos para perseguir a los delincuentes en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe”. E incluso para la Justicia provincial, de la cual Pullaro se mostró crítico: “Empiezo a ver que también empiezan a escuchar. Y por primera vez queda un número de fiscales cuatro veces superior a la historia del Ministerio Público de la Acusación trabajando en enero. Y eso también lo quiero destacar”.

Amenazas

Pullaro también se refirió a las amenazas sufridas durante los primeros días de su gestión, como respuesta de las bandas narcocriminales a partir de las primeras medidas tomadas. Al respecto, el gobernador aseguró que debió dejar a su familia aislada en su vivienda por algunos días, por cuestiones de seguridad y resguardo. “Vivo en un departamento pequeño, con lo cual no la pasaron bien. Y ahora los saqué de la ciudad porque tampoco creo que tengan que andar con diez personas de custodia permanentemente, porque esos recursos se los sacas a la calle”, expresó en declaraciones a Telefé Rosario.

“Yo me la aguanto y sé en lo que me metí. No vamos a permitir a los delincuentes que desde la cárcel hagan lo que quieran. Y los delincuentes que desde la cárcel comentan delitos van a ir a lugares de detención diferentes, como son los pabellones de alto perfil”, manifestó de forma efusiva. Y agregó: “Si creen que desde ahí van a poder cometer delitos, la van a pasar cada vez peor”.

Con informacion de Pagina 12.