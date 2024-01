Malas noticias para Rafa Nadal: confirmó su lesión y su ausencia en el Australian Open

Luego de un año alejado de las canchas, Rafael Nadal se había reencontrado con la acción participando del ATP 250 de Brisbane. Pese a su alentador comienzo, el español quedó eliminado en cuartos de final tras caer 7-5, 6-7 (2) y 3-6 con Jordan Thompson (55°), pero esa no fue la única mala noticia.

El tenista de 37 años acusó una molestia muscular en la zona que venía teniendo afectada hace un tiempo durante el encuentro, hecho que no le permitió terminar el partido en las mejores condiciones y que ahora desencadenó en su ausencia en el Australian Open tendrá lugar del 14 al 28 de enero.

Sobre su nueva recaída desde lo físico fue que el propio Nadal se refirió a través de sus redes sociales con un contundente mensaje: “Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar”.

Luego el nacido en Mallorca añadió: “He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en 3 meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo. ¡Gracias a todos por el apoyo y hasta pronto! Rafa”.

De esta manera, con este anuncio de Nadal crece la incógnita de que si la última vez que se lo pudo apreciar jugar en el polvo de ladrillo en suelo australiano fue en enero de 2023 (cayó en segunda ronda con Mackenzie McDonald) teniendo en cuenta que el propio jugador había anunciado que este año sería su última presentación en el Grand Slam oceánico.

Asimismo, respecto a otros compromisos que tenia en un futuro cercano, Nadal deberá resolver qué sucederá con un partido de exhibición que tenía confirmado con Carlos Alcaraz en Las Vegas. El enfrentamiento entre ambos españoles estaba pactado para el 3 de marzo en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino.

