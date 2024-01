Amenazaron nuevamente a Pullaro

A menos de un mes de su asunción como gobernador, Maximiliano Pullaro recibió una nueva amenaza contra él y su familia. El mandatario de Santa Fe contó este lunes en conferencia que antes de comenzar una actividad oficial le informaron que dejaron un mensaje intimidatorio.

“Cuando llegaba al Registro Civil, personal del Ministerio de Seguridad me informó sobre una nueva amenaza contra mi familia", dijo el gobernador. Y prosiguió: “Lamentablemente ya estoy acostumbrado. Quiero ratificar el rumbo, de seguir peleando contra la delincuencia en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario”.

El mandatario provincial visitaba las instalaciones ubicadas en la zona de calle Salta al 2.800 y las primeras informaciones daban cuenta que la amenaza fue dejada en un papel.

“Seguiremos manteniendo controlados a los detenidos que cometían delitos desde las cárceles, alojados en pabellones de alto perfil. Eso es lo que más molesta. Y avanzaremos para bajar los niveles de violencia y aumentar la seguridad en la ciudad”, afirmó en contacto con la prensa.

Ante la pregunta de los periodistas que cubrían la actividad oficial, Pullaro reconoció que la intimidación estaba dirigida a la familia “e hizo mención a algo sugestivo sobre la donación de órganos. Fue algo muy feo y sucedió hace cinco minutos”, aclaró.

“Pero no nos van a amedrentar, seguiremos trabajando en ese sentido. El Ministerio de Seguridad está muy sólido”, sostuvo.

Política de seguridad y amenazas

Desde el inicio de la gestión, el gobierno provincial viene manteniendo una postura firme en cuanto al control de las cárceles y de los presos de alto perfil. Las primeras medidas en materia de Seguridad fue el traslado de esos detenidos considerados altamente peligrosos, como así también de aprehendidos que estaban en comisarías de las principales ciudades de la “bota”.



Este accionar gubernamental tuvo como respuesta estos mensajes intimidatorios, no sólo al mandatario sino también a quien conduce el ministerio, Pablo Cococcioni. Precisamente, Pullaro reconoció que “en el fin de semana también se lo amenazó al ministro con una bomba molotov que se tiró sobre un colectivo que estaba circulando por la ciudad”.

Y recordó el gobernador: “Anteriormente ya me habían amenazado a mí. No nos van a amedrentar. Seguiremos adelante. El Estado está funcionando. La policía está saliendo a la calle. Sigo personalmente el secuestro de armas de fuego, que es muy importante, incluso con más secuestros de armas que en mi gestión como ministro. La policía está trabajando en la calle y está retirando de la calle gran cantidad de armas”.

Protección

Días atrás se conoció que el propio Pullaro contó que su familia ya no vive en Rosario. Este lunes, volvió sobre el tema y dijo: “Mi familia no está en la ciudad. Los primeros quince días estuvieron encerrados. Vivo en un lugar común, pero en la segunda semana salieron de la ciudad y lo seguiremos evaluando hasta que empiecen las clases”.



“Con respecto a mí, yo tengo medidas de seguridad. Que se queden tranquilos, contra mí no van a atentar. Estoy bien cuidado y mis años en el Ministerio de seguridad me permitieron aprender cómo cuidarme de estos delincuentes violentos”, cerró.

Con informacion de El Litoral.