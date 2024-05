Guillermo Francos le reclamó al Congreso la Ley Bases: “Llevamos 6 meses en el Gobierno y no nos aprobaron nada”

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a reclamarle a la oposición la necesidad de destrabar las negociaciones en el Senado para conseguir en las próximas horas un dictamen favorable para tratar el proyecto de Ley Bases en el recinto. “Llevamos 6 meses en el Gobierno y no nos dieron una ley”, protestó aunque se mostró confiado en la posibilidad de lograr consensos.

“Tenemos que ser conscientes de que somos uno de los países menos creíbles del mundo que tienen democracia, porque hay otros que no tiene democracia. Hagámonos cargo de eso y sepamos que si queremos inversiones tenemos que ofrecer condiciones. En eso estamos. Los senadores lo entienden, aún los de la oposición… Lo que pasa es que a los de la oposición les cuesta darle a Javier Milei una ley como se la han dado a otros presidentes”, respondió Francos sobre el futuro de la Ley Bases.

Además, resaltó que llevan seis meses de gobierno y “hasta ahora no nos quisieron dar una ley. Somos un bloque de 7 senadores contra 72 somos. Y somos un bloque de 38 o 40 diputados sobre más de 200. Somos muy minoría y no tenemos ningún gobernador. Trabajamos en equilibrio con todos para sacar una ley importante”.

Consultado durante la entrevista con TN sobre la salida de Nicolás Posse, el funcionario consideró que “se cumplió un ciclo” y agregó: “Rescato su tarea previa a la elección, hizo un gran trabajo con el proyecto y el plan para reformar el Estado. Tomar un gobierno desde un espacio nuevo pasa factura, en algún momento de estos seis meses -junto con el Presidente -sintieron que era necesario un cambio de aire y Posse presentó su renuncia”.

“Claramente había una situación complicada en el Gabinete, había un desentendimiento”, reconoció Franco y justificó la decisión de Milei la ponerlo como reemplazante: “Tiene confianza el Presidente de poder encarar esta etapa para buscar consensos, mejorar de la situación económica, de la macro y para eso se necesitan leyes que se están tratando. El Presidente quiso a alguien que buscara consensos. Eligió darle un respaldo más fuerte a los que eran responsables de la Ley Bases”.

Sobre la foto de los ministros en un café cerca de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete aclaró: “Tuvimos una reunión de gabinete informal y me presenté ante mis compañeros como el designado. Conversamos sobre los procesos a seguir, quedamos en juntarnos el próximo jueves en una reunión más formal. Buscamos mostrar normalidad, porque la opinión pública tiene que tener en claro que somos un equipo de trabajo, un líder que es el Presidente y un coordinador que soy yo”.

También justificó la ausencia de Milei en la reunión, quien se encuentra en EEUU: “A veces no somos conscientes de la recepción que tiene Javier Milei fuera del país. Fue a mostrar a Argentina que lidera, como posibilidad de mercado, de riqueza para que inviertan. Cuando viaja no va a un acto en particular, va a mostrar la Argentina. Es un viaje oficial”.

Por último, el ministro se refirió a las denuncias judiciales que pesan sobre algunos dirigente sociales: “No salen a la calle porque se les cae la cara de vergüenza. Han quedado muy en evidencia. Patricia Bullrich cumple con un protocolo. Se reprimen los delitos y los ilícitos. Se expresó con toda claridad que hay protocolo y esto es lo que vamos a hacer. La investigación que se hizo y esta gente con causas surgen de las denuncias de los que supuestamente eran explotados para ir a las marchas. Lo que no se bancan es que pese al ajuste no se los banca más a ellos”.

