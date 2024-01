El fuerte descargo de Florencia Peña ante la versión de que dejó sin trabajo a una excompañera de elenco

Florencia Peña fue señalada en los últimos días como la responsable de que Denise Cerrone se quedara afuera de la obra Mamma mía. Molesta por esta situación, la actriz rompió el silencio y se defendió de las acusaciones. Además, dejó algunas frases que algunas de las figuras vinculadas al escándalo se tomaron como una provocación.

“Soy muy respetuosa de los colegas, jamás dejé sin trabajo a nadie. No lo hice ni lo voy a hacer”, aclaró en diálogo con Intrusos (América). Luego, explicó cuál era el rol que tenía Cerrone en el espectáculo: “La conocí en una lectura (de guion), para mí era una alternante; es decir, alguien que sale a cumplir un rol en algún momento. Después sé de buena fuente que ella eligió irse y no ser alternante porque pensó que iba a protagonizar”.

La protagonista del espectáculo, que se presenta en el Teatro Luxor en Villa Carlos Paz, también dejó entrever que Cerrone dejó pasar una gran oportunidad. “Me hubiese encantado que se quedara a ser alternante en un espectáculo de esta calidad de artistas. Le hubiese hecho muy bien a su carrera, hubiera aprendido un montón”, sostuvo.

La polémica frase de Flor Peña tras la salida de Denise Cerrone de su obra: “No es lo mismo un cabaret que un musical”

Más allá de que siempre mantuvo un tono cordial, Flor Peña lanzó una frase sobre la salida de Cerrone que muchos interpretaron como un ninguneo a su colega. “No es lo mismo un cabaret que una comedia musical donde hay que actuar y cantar. Me hubiese encantado tenerla en el elenco, pero ella decidió irse porque no era protagonista”, lanzó.

Asimismo se refirió a declaraciones recientes de Flavio Mendoza, quien dejó entrever que Ricky Pashkus, productor del espectáculo de Flor Peña, lo había utilizado para ganar plata y después no volvió a convocarlo. “Jamás saldría a atacar a un compañero que está haciendo temporada, eso no es tener código. A él lo re banco, y no hacemos nada parecido: él hace circo y nosotros un musical, yo soy actriz”, sentenció.

Molesto por estas declaraciones, Omar Suárez, quien había trabajado junto a Cerrone en el music hall Cocodrilo, le mandó un mensaje al panel de Intrusos y remarcó que no le gustaron las declaraciones de Peña. “Se fue al carajo”, dijo sin filtro. El escándalo recién empieza.

