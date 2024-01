Wanda Nara reveló con qué mega famosa tendría una noche de pasión: "Me hablo con ella, es divina y…"

Wanda Nara se convirtió en el foco de todos los medios hace meses cuando se conoció que la famosa empresaria fue internada de urgencia. La hermana de Zaira decidió hacerse un chequeo antes de viajar a Europa, pero algo salió mal y ahí empezó un calvario para ella.



En aquel momento nadie sabía qué ocurría con Wanda. Sin embargo, fue Jorge Lanata, quien dio a conocer que la famosa padece leucemia. A Nara le llevó mucho tiempo admitirlo públicamente hasta que por fin lo hizo y se mostró mucho más tranquila.

Eso no es todo porque Wanda también fue parte del Bailando italiano para demostrarle a sus hijos que si podía bailar todo iba a estar bien. Como si fuera poco, se consagró como la campeona del ciclo y esos sorprendió a todos y a ella la emocionó.



Ahora bien, hace días en LAM revelaron que Wanda Nara está muy concentrada en su carrera como cantante y es por eso que viajará a Brasil para grabar su nuevo videoclip. Sin embargo, hace horas la famosa se convirtió en noticia al confesar con qué famosa tendría una noche de pasión.

CON QUÉ FAMOSA ESTARÍA WANDA NARA

Fue en el programa de streaming de Zaira Nara donde Wanda donde decidió confesar que hay una famosa que le encanta. Fue entonces que reveló que mantiene un vínculo con ella ya que se hablaron en más de una ocasión y eso sorprendió a todos.

"Me hablo mucho con una y me gusta la onda. A mí me entrás más por la personalidad, incluso siento que somos parecidas pero no me imagino teniendo sexo... Es María Becerra", confesó a corazón abierto Wanda Nara hace tan solo horas.

Fuente: Paparazzi