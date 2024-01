Con Messi y Maradona, la IA eligió al mejor once de todos los tiempos

Las discusiones entre fanáticos del fútbol son eternas a la hora de elegir jugadores, ya sea para el mejor de todos los tiempos o inclusive para armar un once ideal. Eso es lo lindo del fútbol, que todo depende de los gustos. Igualmente, más allá de las elecciones personales, sería muy difícil que en un ranking de los mejores de todos los tiempos no aparezcan nombres como Maradona, Messi, Pelé o Beckenbauer. Le consultamos a la IA sobre el mejor once de todos los tiempos y lo eligió, aunque con algunas ausencias importantes.

El once ideal para la IA

Lev Yashin; Cafú, Franco Baresi, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Zindine Zidane, Lionel Messi, Diego Maradona; Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff y Pelé. Este es el equipo ideal de todos los tiempos para la inteligencia artificial. Lógicamente son todos futbolistas emblemáticos en sus puestos, aunque la realidad es que pareciera ser un equipo ultraofensivo y el fútbol se trata de equilibrio.

Las ausencias más notables

Al ser once los futbolistas, siempre quedarán afuera algunos jugadores que marcaron una época. Es difícil decir quién debe salir, pero lo que no es tan difícil es pensar en quiénes faltaron. Contemplando las últimas décadas, parecieran faltar Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

Fuente: Bolavip