Salió a la luz el nuevo emprendimiento de Dalma y Gianinna Maradona

Dalma Maradona sacó a la luz el nuevo proyecto que tiene de la mano de su hermana, Gianinna Maradona. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, compartió la feliz noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores.

"Se llama 'Babu' y estamos casi listas para salir a la cancha. Está hecho con mucho amor y el talento de Giani para diseñar, yo esta vez acompaño", expresó Dalma Maradona que seguido a eso mostró de qué se trata y Gianinna le llamó la atención.

El proyecto de Dalma y Gianinna Maradona

Tras confesar que dicho proyecto la tiene feliz y entusiasmada, Dalma Maradona mostró un adelanto de la cápsula de accesorios que lanzará con su hermana, Gianinna, quien al ver el posteo de la actriz, le llamó la atención.

"Quiero todos, Chau. Gianinna me mata", expresó Dalma Maradona. Gianinna replicó la publicación y solo agregó: "DALMA". Seguido a eso, la actriz apeló a su sentido del humor y sentenció: "Ok. Me acaban de agradecer los servicios prestados. ESTOY DESPEDIDA ANTES DE EMPEZAR".

