Guido Kaczka contó cuál fue su reacción al ver que Karina Milei había participado en su programa

A poco de la asunción de Javier Milei como presidente, se viralizó un video de la participación que hizo su hermana Karina en A todo o nada, el programa de juegos que tenía Guido Kaczka en El Trece.

En las imágenes, se veía que la asesora había ido a jugar junto a sus padres y su perro pastor suizo llamado Aarón. Además, allí su mamá la mandó al frente al contar que no le iba muy bien en el colegio pero que después se rectificó al haber estudiado Relaciones Públicas.



Con ánimo de saber cómo había reaccionado al ver que había estado en contacto con Karina, un periodista de Socios del espectáculo (El Trece) fue a conversar con Kaczka.



"Pasaron miles de participantes por tu programa pero hace poco se hizo viral un clip donde se ve a la hermana de Javier Milei con sus padres", le dijo el notero.

"Sí, lo vi. Ella vino a jugar como tantos otros participantes con sus perros. La vi que quería mucho a su mascota, tuvimos una charla ahí y hoy adquiere otra dimensión por la situación y por el lugar que ella ocupa", contestó con buena onda el conductor.

"Me gustó el video, la verdad es que me hizo extrañar el programa. Era un programa que me encantaba hacer. Así que me gustó verlo", añadió.

