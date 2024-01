La dura confesión de Zaira Nara sobre su distanciamiento de Paula Chaves tras su noviazgo con Facundo Pieres

Zaira Nara ya blanqueó su relación con el polista Facundo Pieres. Tanto es así que vacacionan juntos en Punta del Este, y la acompaña al programa de streaming en el que trabaja, 'Los Rumis'. Este romance tuvo daños colaterales como el enojo de Agustina Wernicke, la exesposa de Facundo Pieres, y el distanciamiento con su mejor amiga, Paula Chaves.



Zaira en su momento aclaró que le consultó a su amiga para que le diera el visto bueno a la relación que comenzaba. Y todo indicaba que así iba a seguir, pero a pesar de eso, el cortocircuito fue mayor y la relación entre ellas se enfrió. En una nota con Socios del Espectáculo (El trece) Zaira habló sin tapujos sobre lo que siente al respecto del alejamiento con Paula.



"Yo a Pau la amo, a ella, a Pedro, a sus hijos. Para mí es mi familia, y estamos en un momento en el que no hay vínculo", expresó Zaira.

"Imagínate que si no tengo vínculo con la mamá, menos con su hija. No es que a Filipa la puedo pasar a buscar sin hablar con los papás. Es un momento que yo respeto, y me parece bien. Y en todo tipo de relaciones cuando son tan intensas y tan cercanas, pueden pasar por algo así", respondió la modelo.

Paula y Pedro Alfonso

Zaira esbozó que siente ella ante la falta de contacto con Paula: "No sé qué va a pasar el día de mañana. Mi sentimiento está intacto. Pienso que son buena gente, me gusta tenerlos cerca. Y me duele no tenerlos en mi día a día, pero también soy madura, y entiendo que hay circunstancias de la vida que te alejan de la gente, y esto es lo que pasó"

Más allá de su reflexión la modelo aclaró que: "Tampoco me enrosco y no me puedo quedar estancada en algo que no va".

