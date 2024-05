Sabrina Rojas reveló que tuvo una charla a calzón quitado con Flor Vigna y dio detalles de su discusión: "Confundidísima"

De lengua picante, Sabrina Rojas no arruga cuando le preguntan por su vínculo con su ex, Luciano Castro, y con la ex de él, Flor Vigna. Por más que ya habló cientos de veces del tema, siempre tiene algo nuevo para decir y generar repercusiones. Mientras se habla de una posible reconciliación entre la cantante y el actor, ahora Rojas habló de una charla a calzón quitado que mantuvo con Flor.

Sabrina Rojas tuvo una fuerte charla con Flor Vigna

Ayer, la actriz pasó por "Socios del espectáculo" y, sobre la famosa charla que mantuvo con Vigna después de varios cruces mediáticos, aseguró que Flor estaba "muy confundida" con muchas cosas de su relación con Luciano y que eso ameritaba una conversación telefónica. "Primero me llamó ella, yo lo vi y no sabía qué quería. Me mandó un mensaje larguísimo, le contesté y se puso medio picante la cosa. Me pareció que era mejor hablar telefónicamente porque por escrito no daba", arrancó Rojas.

Su conversación se dio días después de que Vigna acusara públicamente a Rojas de haber sido la culpable del fin de su relación con Castro. Sobre esto, la actriz reflexionó: "Me pareció que estaba confundidísima. Le hablé bien y de buena manera, pero me parece que hay cosas que no comprende porque no es mamá y porque es mucho más chica".



"Me parece también que hay muchas cosas que no sé si habrá hablado con Luciano o no. Tal vez Lu le ponía como excusa para algo el que yo lo había llamado y que se tenía que ir, no lo sé", detalló. Rojas reveló además que la charla con Flor se extendió por una hora y media: "Terminamos bien y nos pusimos de acuerdo. Ella entendió muchas cosas. Le dije que yo con Luciano tengo una historia de más de 12 años y que es difícil de contar el porqué de ciertas decisiones, pero yo creo que entendió".

Fuente: Diario Show