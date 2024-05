Sbaraglia defendió a Francella y reivindicó el derecho a la libre opinión

Han transcurrido meses desde que Guillermo Francella manifestó su respaldo a la polìtica de Javier Milei y su confianza en que tal vez con el tiempo sería posible que llegaran los cambios que , a su criterio, el país necesita.

Más de un opositor al gobierno actual salió a responderle con enojo al protagonista de "El encargado".

Sin embargo varios de los que no comparten el pensamiento del actor defienden, sin embargo, su derecho a decir lo que quiera y , sobre todo, a no ser atacado por ello.

"Cada cual tiene que poder opinar lo que quiera porque vivimos en un mundo con democracia y es importante que la gente pueda opinar. No me parece que haya que salir a atacar a alguien que piensa de una manera u otra" dijo Leonardo Sbaraglia.

"Absolutamente" respondió, sin dudarlo, cuando le preguntaron si consideraba que habían sido injustos al criticar las expresiones de Francella.

"El tema no es Francella -añadió-. Hay otros temas y otros problemas. Francella puede decir y opinar absolutamente lo que quiera y es un error salir a atacar a Guillermo o a cualquier persona que opine lo que sienta que tiene que opinar, eso me parece legítimo".

Sbaraglia es uno de los actores que siempre tiene la agenda ocupada porque cuando no està filmando en Argentina lo hace en España. Conociendo la realidad que enfrentan algunos de sus colegas y, sobre todo, de cara a comentarios del público, señaló que "es preocupante que no haya ficción en la televisiòn abierta".

Consultado sobre la existencia de presuntos culpables de esa situación dijo que no hay una persona o un grupo con mayor responsabilidad.

Y luego aclaró: "No, es un tema muy complejo y son decisiones que, la verdad, no manejo. Las decisiones de un canal de televisión o cómo fue cambiando el mercado es algo que no manejo".

"Está lo de las plataformas que fueron desembarcando y parte mucho del contenido fue pasando allí. Lo que da pena es que hay gente que no tiene acceso a las plataformas y por eso, no tiene acceso a la ficción maravillosa que se podría hacer en este país. Pero tal vez, en algún momento vuelve. Hay que confiar".

Fuente: Infobae