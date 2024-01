Construcción: la actividad cayó un 14,8% en diciembre

En el marco del nuevo posicionamiento del Gobierno nacional con respecto a la obra pública y la incertidumbre en el sector privado, la actividad de la construcción cayó un 14,8% en diciembre del 2023, lo que representa el segundo mes de retroceso seguido tras el aliciente de octubre.

La estadística quedó registrada en un informe de la Consultora Sarandí revela que se trata la mayor caída de la actividad de empresas proveedoras de la construcción desde el inicio de la pandemia del coronavirus y representó el sexto mes -no consecutivo- de retracción en el sector en el año. En contrapartida, el mes de octubre del 2023 había presentado un aumento del más del 10% en la actividad.

"Se destaca el parate de la obra pública y la actividad privada por el cambio de gobierno y la inestabilidad macro", sostiene la publicación de la consultora. En forma directa, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (ERIC) señala que la actividad genera un promedio histórico de 480.000 trabajadores, de los cuales más de 300.000 son empleados por empresas PyMEs. El sector impactaría positivamente en otros 1.500.000 empleos de forma indirecta.

La posición del Gobierno: se priorizarán obras para "usuarios que tengan el poder económico para pagarlas"

En la tercera jornada de debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados se hizo presente fue el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. El funcionario prometió que " durante el 2024 nosotros vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance", considerando que hay "más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago”.

Dentro de su presentación, el ministro sintetizó el paradigma de infraestructura del gobierno nacional: "Vamos a incentivar que el sector privado se haga cargo de proyectos donde existe una demanda de usuarios que tienen el poder económico para pagarla. El Estado tiene que impulsar los proyectos, organizar a los actores y generar un ámbito donde se produzca esa inversión: este es el desafío del cambio cultural y es lo que nos va a dar posibilidad de seguir invirtiendo en infraestructura hasta alcanzar esos índices de PBI que son necesarios para cubrir el déficit que hay de tantos años de atraso".

"No es que no consideremos importante para la gente las obras del tipo menor por envergadura de obra", recalcó, pero apuntó que "vamos hacia el camino de animar al sector privado de Argentina a volver a ser un sector protagonista de la economía argentina, no un sector que está pendiente del presupuesto estatal". "Le va a hacer muy bien a nuestro país que el sector privado empiece a pensar en cómo y en dónde están las oportunidades para poder invertir en la Argentina", opinó.

Constructores del NOA aseguran que en enero se quedarán sin fondos para obras que financia Nación

Los empresarios medianos y grandes del NOA manifestaron que los fondos propios para mantener activas las obras públicas que se sostienen con fondos nacionales y provinciales, alcanzarán para cubrir solo hasta el mes de enero.

El futuro próximo es incierto y hasta el momento han fracasado los intentos de las cámaras del sector para lograr un encuentro con funcionarios nacionales de peso que puedan dar precisiones sobre qué camino adoptará el Gobierno nacional sobre la continuidad o no de las obras. Y de adoptarse la primera medida, de qué modo se garantizaría su financiamiento.

De acuerdo a la Federación de Constructores del NOA (FCNOA), que integran las cámaras de la construcción de Tucumán, Salta y Jujuy, en la primera provincia existen 110 proyectos en ejecución, que implican 15.000 puestos de trabajo; en la segunda, 170 generan mano de obra para 14.000 personas; mientras que en tierras jujeñas 130 obras dan trabajo a 7.000 operarios. En la última reunión del sector, cuatro días antes de que expire 2023, se sumó un referente de Santiago del Estero, provincia en donde cerca de 125 proyectos garantizan trabajo a 10.000 obreros.

Con información de www.ambito.com