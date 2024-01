Celeste Muriega expuso las razones por las que se enamoró de Christian Sancho: “Hace que la relación sea mágica“

A inicios de diciembre, Celeste Muriega se casó con Christian Sancho en una gran boda que contó con la presencia de 200 invitados, incluyendo figuras del espectáculo y el entretenimiento como el Polaco, Barby Silenzi, Mati Nap, Marcelo Iripino y Lizy Tagliani, entre otros. Tras viajar a Punta Cana para disfrutar de su luna de miel juntos, la bailarina reveló las cualidades que la enamoraron al conocer al actor.



“De él aprendo todos los días. Desde la experiencia que tiene, la paciencia, el haber vivido tanto. Yo lo escucho mucho y la verdad es que me encanta cómo me transmite su sabiduría”, compartió Celeste en diálogo con Infobae. “La verdad es que a mí me encanta, porque me siento muy acompañada de la mano de una persona que realmente quiere lo mejor para mí”, manifestó Muriega a continuación.



Además, la bailarina remarcó que otra de las cosas que más le gusta sobre el actor es “su buena energía”. “Siempre está contento, es súper caballero, es atento, está en todos los detalles y no los descuida con el tiempo, que generalmente es lo que suele suceder en las relaciones. Siempre está atento a eso y no deja que el paso del tiempo desgaste las cosas. Así hace que la relación sea mágica siempre”, contó.

Luego, la artista añadió que Sancho también tiene una gran influencia en su carrera profesional. “Me da muchos tips y consejos a la hora de actuar. Uno se va nutriendo del otro constantemente y nos vamos ayudando siempre de nuestra sabiduría, de lo que fuimos adquiriendo a través del tiempo”, reflexionó.

Fuente: Infobae