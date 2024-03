Carolina Papaleo terminó su carrera universitaria: de qué se recibió

Carolina Papaleo visitió a los Socios del Espectáculo este miércoles y contó que terminó la carrera de Ciencias Políticas en la universidad.



“Llamenme licenciada. Estudié seis años y me recibí de Licenciada en Ciencias Políticas”, contó la conductora, quien aclaró que no pudo asistir antes por tener exámenes.



Carolina Papaleo en Socios del Espectáculo.

Entonces, reveló que con su familia le pasó lo mismo: “Les decía ‘no me hablen, no me respiren cerca, no molesten, chau hablamos el fin de semana’”.



CAROLINA PAPALEO EXPLICÓ EL MOTIVO POR EL QUÉ DECIDIÓ HACER UNA CARRERA UNIVERSITARIA

Carolina Papaleo explicó en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich el motivo por el que decidió hacer una carrera universitaria.

“Era una cuestión que para defender un modelo hay que capacitarse. Empecé a hacer cursos y después decidí empezar la carrera”, dijo la conductora.

Fuente; Ciudad Magacine