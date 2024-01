Sofía Martínez contó que sigue enamorada de Diego Leuco: “Nosotros nos queremos un montón”

Sofía Martínez habló de su relación con Diego Leuco luego de los trascendidos sobre el vínculo que mantenían. Más allá de los rumores de crisis que enfrentaron durante las últimas semanas, la periodista no dejó dudas sobre lo que siente por el conductor: “Yo creo que sí estoy enamorada. Si seguimos teniendo este vínculo es por el cariño que nos tenemos”.

Más allá de sus palabras, la entrevistada no quiso definir qué tipo de relación tienen. “Nosotros nos queremos un montón. Seguimos compartiendo cosas, seguimos charlando. No necesitamos ponerle un título particular”, comentó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece). Al ser consultada por el futuro de la pareja, reveló: “La realidad es que no tengo ni idea de cómo seguirá, pero nos mantenemos cerca y así como estamos hoy vamos superbien”.

Sin embargo, la joven se mostró incómoda cuando le preguntaron si con Diego tenían un pacto de exclusividad, es decir, si se veían con otras personas. “No hablamos de esos temas. Yo creo que es un código muy personal de cada pareja. Cada pareja es un mundo y creo que nosotros estamos cómodos así y no necesitamos charlar eso. Él quiere lo mejor para mí y yo lo mejor para él. Se trata de eso”, respondió.

Fuente: TN