Pymes y empresarios autoconvocados llamarán a un cacerolazo contra el paro de la CGT

El comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), conformado por un grupo numeroso empresarios y productores, que había anunciado hace algunas horas su respaldo al DNU del presidente Javier Milei, convocó este domingo a un cacerolazo contra el paro general de la CGT, anunciado para el 24 de enero.

Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina y uno de los precursores del grupo, dijo hoy en declaraciones a radio Mitre, que para esta noche el grupo contará ya con 4.000 adhesiones de pymes, emprendedores y empresarios de todo el país, a favor de la reforma laboral que impulsa el DNU 70 del gobierno.

La organización, recientemente creada, apoyó el mega DNU “para la reconstrucción de la economía argentina” por considerar que las reformas impulsadas por el Gobierno nacional en el plano laboral promoverán la creación de empresas, las exportaciones de productos argentinos, la atracción de inversiones y “la multiplicación exponencial de fuentes de trabajo”.

El PEP aseguró que mantuvo en los últimos días reuniones con 35 legisladores nacionales y con jueces para explicar su posición favorable a los cambios que el decreto realiza sobre el entramado de regulaciones en las relaciones laborales. “El grupo no tiene no tiene un presidente no tiene alguien que lo encabece no va a ser una cámara empresarial no va a ser una asociación civil no se va a convertir en una organización formal de ningún tipo”, aseguró Rodolfo Llanos, referente de esa agrupación, este domingo en declaraciones a Radio Mitre.

Además dijo que “es el momento de poner en marcha el país, no sé si por nosotros sino porque nuestro país tiene la mitad de su población debajo de la pobreza y el 60 por ciento de la gente que tiene un salario registrado cobra por debajo de la línea de la pobreza, entonces a nosotros no nos interesa la representación de absolutamente nadie sino simplemente ser un grupo de gente que quiere que el país se ponga de pie y se ponga a producir”, mencionó.

En ese sentido, dijo que el PEP está organizando “el primer cacerolazo en la historia de la República Argentina contra la CGT y el paro convocado para el mismo día para previsto del paro. Es un cacerolazo para que todo el pueblo argentino le haga entender a la CGT que se terminaron los negocios de la mafia, no puede ser que los hijos de los sindicalistas anden en autos alemanes y los hijos de los trabajadores anden en pata en las villas”, dijo Llanos en declaraciones radiales.

“Esto se terminó en Argentina. Entonces sino si no lo entienden, porque hasta ahora sus propios trabajadores son prisioneros y obligados a estar afiliados, nosotros el pueblo argentino se lo va a hacer saber y ojalá que lo entiendan”, advirtió Llanos.

El referente pyme consideró que la puesta en marcha del capítulo laboral del DNU implicará que “en el término de tres meses va a haber un millón de empleados registrados” más en la economía. “Van a tener un trabajo bajo relación de dependencia, van a recibir sus aportes van a recibir su jubilación y todos los beneficios laborales que la ley tiene pensado para los trabajadores”, planteó. Y agregó que el DNU “baja la litigiosidad, es decir, mucha gente hoy no quiere contratar por miedo al juicio”.

“El Comité se consolidó para abogar por un marco regulatorio más flexible y adaptado a las necesidades del sector productivo. El objetivo es fomentar un entorno propicio para el desarrollo y, en consecuencia, el crecimiento económico y la generación de empleo mediante la multiplicación exponencial de fuentes de trabajo”, explicaron desde la organización.

En los últimos días representantes del Comité se han reunido con diputados, senadores nacionales y jueces de la cámara de feria del fuero laboral, para expresarles el apoyo a las desregulaciones propuestas por el Gobierno y la urgencia para su implementación.

“Sin industria del juicio, con condiciones justas de contratación y condenando expresamente los bloqueos de las mafias se dan las condiciones necesarias para la inversión y la creación de trabajo genuino”, expresaron los 2.000 empresarios a través de un comunicado.

Desde el PEP señalaron además que el objetivo es dar un salto hacia adelante impulsando las propuestas que buscan ordenar los costos laborales para las Pymes y emprendedores, fomentando la pronta creación de empleo privado de calidad y generando un mayor bienestar para las familias argentinas que hoy se encuentran arrasadas por la caída del poder adquisitivo. “Trabajamos juntos todas las vertientes del sector productivo en el mismo sentido”, apuntaron.

