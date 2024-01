Estalló la interna entre los Carabajal tras los dichos de "Peteco" a Villarruel: "No representa el pensamiento del grupo"

"No se paren que no ha llegado nadie". La frase, lanzada por el músico Carlos "Peteco" Carabajal en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María ante el desembarco de la vicepresidenta Victoria Villarruel encendió la polémica. El músico, que el fin de semana se cruzó con un periodista de Crónica TV que le reprochó su comportamiento, ahora recibió un comunicado de su familia, donde expresan que "no representa el pensamiento promedio del grupo".



Los Carabajal son una familia más que conocida de la música popular. Su presencia en los festivales de verano que se llevan a cabo en las provincias son aclamadas por el público, como ocurrió el fin de semana que pasó en Jesús María, Córdoba.

En medio de la presentación, apareció la vicepresidenta y el músico dejó a la vista su desacuerdo con la visita. La titular del Senado había ingresado al sector de plateas cuando el grupo Los Carabajales brindaba un recital en el tradicional festival cordobés. Fue ahí cuando lanzó su frase.

Con el paso de los días y la multiplicación de las expresiones de repudio -aunque también hubo quienes lo festejaron-, la familia Carabajal decidió publicar un comunicado en el que tímidamente mostraron su desacuerdo con lo que hizo "Peteco".

"Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el Festival de Jesús María el viernes 12 de enero 2024, queremos poner de manifiesto nuestra posición respecto de lo sucedido", arranca el comunicado publicado en las últimas horas por la familia. "La organización del festival contrató la conjunción de 3 propuestas de nuestra amplia familia bajo el nombre Carabajales, integrada por el Conjunto Los Carabajal, el Dúo Cuti y Roberto, y el solista Peteco, acompañado por su hijo Homero Carabajal", siguió.

Después de ese preámbulo, la carta continuó: "En momentos en que desarrollábamos nuestra actuación prevista, se produjo la llegada de la vicepresidente, de lo cual no estábamos informados. Ante eso, una de las tres propuestas unificadas en el escenario manifestó su disconformismo por este hecho".

"Conscientes de que se debió realizar de otro modo su arribo, teniendo en cuenta la investidura de quien ingresaba, y entendiendo al arte como una expresión de libertad, el Conjunto Los Carabajal en el ámbito del respeto y el amor hacia nuestros familiares y nuestros seguidores, deja en claro que lo vertido en el escenario no representa el pensamiento promedio del grupo", dice el comunicado firmado por la familia.

El cruce de "Peteco" con un periodista

Antes de que se conociera la carta, el músico se había cruzado con un periodista en el canal Crónica TV, quien le había reprochado su actitud. Fue en el programa “El run run del espectáculo”, donde se contactaron con el músico para que explicara lo que había sucedido. Al ser cuestionado trató, Carabajal trató de “gil” a Fernando Piaggio, que lo estaba entrevistando.

“Para nada papi, te lo digo en la cara, ¿qué honra podemos sentir de alguien que nos ningunea?”, sentenció. Piaggio redobló la apuesta y le preguntó si no estaba hablando de Cristina Kirchner. “No, de Villarruel”, contestó.

“Pero como hablaba de que los ha ninguneado, hecho fuck you, pensé que te referías a Cristina”, siguió el conductor, a lo que Carabajal le dijo que no hablaba por él, sino que hablaba del pueblo argentino. La tensión fue in crescendo:

一Piaggio: ¿Vos pensás que tenés toda la opinión de todo el pueblo argentino en tu ser?

一Carabajal: No, tengo la opinión de cuando Villarruel ningunueó a los 30.000 desaparecidos, cuando ninguneó a la cultura…

一P: Y no sería mejor que digas "esa frase se la dediqué a Villarruel…"

一C: ¿Qué sos el defensor de Villarruel? Tomátelas gil.

一P: Repudio tus dichos, tantos años en el escenario no te sirvieron para un carajo.

一C: ¿Y vos quién sos, boludo?

Tras ese intercambio intervino Lío Pecoraro, que también está al frente de ese programa y le pidió al músico que fuera más respetuoso. Aunque por unos minutos el enojo no se pasaba, el artista le terminó pidiendo disculpas al periodista.

