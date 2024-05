La reforma constitucional y Javier Milei

Con números a favor y voluntad política, la Legislatura de Santa Fe puso a rodar una posible reforma de la Constitución. A pesar del silencio del gobernador Maximiliano Pullaro, el tema está en proceso de instalación y el último semestre del año será definitorio para su suerte. Algo es seguro: si prospera atravesará de lleno las elecciones intermedias de 2025.

El impacto será sobre dos aspectos centrales. El primero, si la reforma incluye o no –y en todo caso a partir de cuándo- la reelección del gobernador; porque ese solo dato reconfiguraría el mapa de candidaturas y meterá presión en la interna de Unidos.



El otro punto será el impacto de la política nacional. Una variable que pesa en los cálculos es cómo llegarán a 2025 la gestión de Javier Milei y la ola libertaria a 2025 y la influencia que puedan tener en la elección de constituyentes: ¿hacía qué tipo de Constitución iría Santa Fe?



La ola reformista se rearmó en las últimas semanas. Puso primera el socialismo con declaraciones de la presidenta de la Cámara baja, Clara García, y el presidente del partido, Joaquín Blanco. Le siguieron otros espacios como Uno y el Movimiento Evita. La decena de proyectos de todos los colores y tribus que se presentaron en 2022 recobraron protagonismo. Sin embargo, no hay ninguno del radicalismo, y tampoco Pullaro y el Ejecutivo impulsan propuestas propias.

Pullaro dijo apenas asumió que la reforma no sería un tema urgente para su gestión. Sólo dejaba una ventana abierta para el tercer año de mandato en caso de haber encaminado seguridad, educación y producción. La sintonía interna que muestra Unidos, más la adhesión que conserva Pullaro, hacen que imposible descartar que, si consiguen sacar la ley este año, también él se suba al tren reformista algunas estaciones antes.

Capital de reforma política

La mesa chica del gobierno cree que hay una posibilidad histórica de destrabar la discusión política imposible: la reforma a una Constitución que ya cumplió 62 años. Para un Ejecutivo que concentra con celo la agenda de la provincia, no es un capital que quieran soltar así nomás.

Si la discusión tomara forma hacia fin de año, como quisieran algunos legisladores, permitiría levantar el perfil de otros líderes de Unidos. La discusión entonces tendría otro calibre, porque no solo impactaría en las elecciones del año próximo sino fundamentalmente en las de 2027.

Uno de los temas que laceró los intentos anteriores de reformas fue la reelección a la gobernación, que hoy está vedada. Pullaro ostenta en el inicio de la gestión una alta imagen positiva, que de mantenerse lo convertiría en el candidato indiscutido si se abriera la posibilidad, aunque él jura que no le interesa ni buscará un segundo mandato consecutivo.

Un escalón más abajo, Unidos tiene líderes de los distintos sectores listos para dar posicionarse para la sucesión en 2027. Por lo tanto un proceso electoral previo con la reforma constitucional como eje, sería un escenario central de instalación, para amplificar voces y dar nitidez a perfiles en un debate mayúsculo para la política. Y esa interna, en un frente electoral tan amplio como Unidos, si no logra ser ordenada podría ser altamente tóxica.

La ola de Javier Milei

¿Pero cuándo sería el momento ideal para elegir convencionales constituyentes? Para quienes miran en detalle el calendario y sus variables, aún es demasiado pronto para decidirlo. Y es porque las alternativas posibles muestran resultados muy disímiles.

El riesgo de que 2025 sea un año electoral atravesado por la ola libertaria, como fue 2017 con la ola amarilla de Mauricio Macri, podría ser minimizado separando las elecciones nacionales de las locales (se renuevan concejos municipales y comisiones comunales), sumando a éstas últimas la elección de constituyentes.

Hay otra variable que no puede descartarse. que es una complicación de la economía y que se enfríe el verano libertario. Un clima acentuado de antipolítica y malhumor social dificultaría poner en valor ante la ciudadanía la importancia de la reforma constitucional. Diagramar cuatro comicios, entre nacional, locales, internas y generales, podría complicar el escenario.

CON INFORMACION DE LETRA P.