Hallaron otro papel con amenazas contra el gobernador Pullaro

En la mañana de este lunes 15 de enero fue encontrada una nota con amenazas dirigidas al gobernador Maximiliano Pullaro. Ya son 7 los hechos de intimidación pública registrados en poco más de un mes en la ciudad

La nota fue hallada por una empleada en la puerta de ingreso de la sede local del Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la esquina de Alvear y avenida 27 de febrero, frente al parque Independencia.

Al parecer, la nota no hacía referencia a presos de alto perfil, como las encontradas el pasado viernes, sino sobre el derribo de búnkers que comenzó la semana pasada en distintos puntos de Rosario.

Personal de la Policía de Investigaciones acudió al lugar para realizar pericias. Cabe destacar que la oficina siguió abierta al público y atendiendo con normalidad.

Siete amenazas

Esta es la séptima amenaza contra el gobernador desde su asunción el pasado 10 de diciembre, la cuarta en menos de 72 horas.

Los dos primeros hechos de intimidación pública se dieron entre las 19 del martes 12 y la 1 AM del miércoles 13 de diciembre pasado, cuando tiratiros que se desplazaban en moto atacaron a balazos una sucursal bancaria ubicada en la zona sudoeste y el hospital de emergencias de Rosario.

Uno de ellos fue en una sucursal del grupo Macro, ubicada en la esquina de avenida Ovidio Lagos y Saavedra, de barrio Cura, en la zona sudoeste.

Antes de huir, los delincuentes dejaron una nota escrita en un pedazo de cartón. El texto (dado a conocer por el Ministerio de Seguridad de la Nación) decía: "Pullaro no te metas con el pabellón de Piñeiro, así como matamos a un policía te vamos a matar a tu familia".

El segundo ataque se registró alrededor de la 1 AM del miércoles 13, en uno de los ingresos al hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Según voceros de la investigación, a esa hora pasó una moto con dos personas por calle Vera Mujica, en dirección sur-norte y antes de llegar a avenida Pellegrini, uno de los motociclistas efectuó al menos un disparo que impactó y perforó uno de los blindex, a pocos metros de la puerta de ingreso a ese sector del hospital, donde no había personas.

Los atacantes dejaron otro mensaje escrito en un cartón –similar al dejado en la sucursal bancaria–, que también estaba dirigido al gobernador de la provincia. La nota decía lo siguiente: "Pullaro hace caso, el misterio (se presume que se quiso poner Ministerio) no podrá proteger a tu flia la vamos a encontrar. Atte la banda del 9".

El tercer acto de intimidación fue a través de una nota que apareció en la oficina de la Dirección Nacional de Migraciones, ubicada en la esquina de Italia y Urquiza, en pleno centro de Rosario. Se presume que la nota fue deslizada bajo la puerta de ingreso a la dependencia, antes del inicio de la jornada laboral.

Los tres restantes hechos de intimidación pública se conocieron entre la mañana del viernes 12 y el sábado 13.

Una de las amenazas quedó plasmada a través de un mensaje intimidatorio escrito con pintura en la puerta de la escuela de enseñanza técnica Nº 466, ubicada sobre calle Rouillón al 1100, entre White y Pérez Bulnes, de barrio Belgrano.

Un rato más tarde se conoció una segunda pintada, esta vez en una de las paredes del centro de salud ‘Jean Henry Dunant’, ubicado en Teniente Agneta al 1400, unos 500 metros al este de la escuela.

En ese lugar, personas no identificadas dejaron escritas –con aerosol de pintura color rojo– palabras contra el gobernador, y otro texto escrito con tiza o un trozo de baldosa o un elemento similar. No se descarta que en realidad iban a dejar toda la amenaza escrita con aerosol, y que llegaron a terminar la tarea por causas que por el momento se desconocen.

Y la tercera se conoció en la mañana del sábado 13. "Con los presos no se jode. ATT RR" fue escrito con aerosol en el frente de la escuela Nº 528 ‘Carlos Omnes’, ubicada en calle Marcos Paz al 6300, casi esquina Campbell, de barrio Belgrano, unas 8 cuadras al norte de los otros dos lugares donde se encontraron amenazas el día anterior.

Con informacion de El Litoral.