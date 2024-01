Inhibidores de señal para las cárceles: Perotti gastó una fortuna y compró mal

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó este miércoles que los inhibidores de señal que la anterior gestión incorporó para el penal de Piñero no funcionan. Se trata del dispositivo que tiene como finalidad combatir el uso del teléfono celular desde los penales.

El funcionario provincial enumeró situaciones con las que se encontraron al asumir que por un lado revelan un abandono del estado y; por el otro, ponen de manifiesto el mal uso los recursos económicos.

Habló de la necesidad de alcanzar un estado "eficiente, ordenado y austero en el gasto público". En ese marco es que el responsable de la cartera en seguridad indicó que la colocación de los inhibidores de señal en Piñero, inversión que le costó al gobierno anterior cerca de un millón de dólares, no funcionan; o al menos no en su plenitud.

Comentó que la semana pasada recibió el llamado de una funcionaria del servicio penitenciario: "Me dice «¿adiviná de dónde te estoy llamando?» Y me estaba llamando de un pabellón de presos de alto perfil".



En esa línea, Cococcioni apuntó: "Gastamos una fortuna en un inhibidor que no anda". En declaraciones a la emisora LT10, explicó que "están estudiando el sistema; es técnicamente complejo".

El ministro sintetizó: "Compramos lo que no iba. No era el dispositivo para este diseño de cárcel que tenemos nosotros. Tal vez era un dispositivo pensado para un cárcel en Israel, en otro sistema. Para el diseño edilicio que tenemos nosotros es un sistema que no ha andado".

Precisó que el sistema que actualmente posee el penal de Piñero "inhibe la señal, pero no garantiza el bloque completo de la señal". Y graficó: "Ocurre como lo que nos pasa cuando uno sale a la ruta y pierde la señal; pero en algún momento agarrar señal, el wassap sale".

Cococcioni sostuvo que la "compra de un patrullero no es nada con relación a lo que se gastó con el convenio con el Invap (empresa estatal dedicada al diseño de tecnología) para la compra de ese inhibidor que no anda. Son millones".

El funcionario hizo mención a la necesidad de tener un estado eficiente, ordenado y austero en el gasto público. "El rubro que hay que ajustar no es la compra de un patrullero. Industrias penitenciarias la agarramos en un estado de paralización de talleres. Con la nueva ley de ejecución, más una que estamos en proyecto de reorganización de Iapip, vamos a estar pasando a un modelo de gestión mixta público-privada que va a permitir convertirla en una empresa comercial competitiva, con gran beneficio para el estado. Son recursos que no estábamos explotando y que la gestión anterior dejó abandonada. De 9 mil presos, deben trabajar menos de 150. Son recursos mal utilizados y que hay que empezar a ser eficientes en el gasto"

Y continuó: "Lo mismo en la definición de funcionarios, en la compra de armamento, municiones. Son gastos que se hacen... si le dijera la cantidad de chalecos que están en desuso, no por vencimiento, sino por mal estado de conservación. Se gastaron fortunas y después no anduvieron".

Inaugurado en julio

En julio del año pasado, el entonces ministro de Seguridad de Omar Perotti, Claudio Brilloni, confirmaba que la cárcel de Piñero ya se encontraba "absolutamente inhibida para la comunicación de celulares" a partir de la instalación de los dispositivos inhibidores de señal.

El costo del sistema, solo en Piñero, implicó en aquel entonces un desembolso de un millón de dólares.

En ese momento, Brilloni explicó que el sistema adquirido en Israel consistió en la inhibición de señal de celulares e implicaba un nuevo salto tecnológico en materia de control en toda la provincia de Santa Fe.

En el marco de la escalada de violencia, con actos delictivos que son encomendados desde la cárcel, es que el gobierno se propuso neutralizar la comunicación entre el interior y el exterior con el objetivo de bajar los niveles de delito.

“Habrá un control absoluto y bloqueo de todas las comunicaciones”, supo afirmar también quien era la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, quien estuvo al frente del proyecto. "No es cuestión de poner cualquier cosa, sino elegir muy bien la tecnología. Se buscó un socio que pueda dar respuesta y que este sistema pueda continuar robusto y con un uso eficiente en los próximos cinco años”, había indicado la funcionaria.

Hace casi un año, mientras diseñaba y gestionaba la inversión, Baima anticipó: "La decisión es que no salga absolutamente nada del sistema penitenciario de Piñero. Es decir que haya un bloqueo total de todos los ángulos que hay en el perímetro de la cárcel".

El objetivo de la gestión anterior era la de replicar esa experiencia en los penales de Coronda y Las Flores.

Con información de Uno Santa Fe