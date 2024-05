Cuánto dinero se perdió por el paro general de la CGT y en qué se podría haber destinado, según el Gobierno

El vocero presidencial Manuel Adorni calificó al paro nacional convocado por la CGT para este jueves como "un atentado contra el bolsillo y contra la voluntad de la gente", al tiempo que planteó que afecta especialmente a quienes más necesitan trabajar y llevar "un plato de comida a la mesa".



Tras la conferencia diaria en Casa Rosada desde Vocería Presidencial lanzaron un potente posteo en X donde dieron a conocer los números en dinero que se pierden por un día de paro como el que se está desarrollando este jueves en todo el país.



"Por el paro de unos pocos, pagamos todos", reza la placa publicada en la cuenta de Vocería Presidencial. Y sigue haciendo unpunto por punto sobre en lo que se podría destinar el "casi billón y medio de pesos" que no se generaron por la medida de fuerza.

En el desglose, desde el Gobierno expresaron que con ese monto de dinero se podrían haber cubierto 1.758.742 canastas básicas; 5.228.643 jubilaciones mínimas; 266.702.804 kilos de carnes; y 2.975.112 salarios mínimos.



"Un solo día de paro provoca esta irremediable pérdida", finaliza la placa publicada por el Ejecutivo.

A su vez, Manuel Adorni expresó que la medida de fuerza es impulsada por "personajes que cercenaron el progreso de los argentinos durante los últimos 25 años", en referencia a las líderes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de los gremios que se plegaron a la huelga.

"Este es un paro que daña y le complica la vida a muchísima gente", dijo el portavoz del presidente Javier Milei en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. "Es un paro absolutamente inentendible", convocado por motivaciones políticas y llevado adelante sobre la base de "piedrazos, extorsión y amenazas", agregó. "Eso no es un paro", remarcó.

"Estamos viendo en este día la consecuencia de un esquema sindical que claramente ha quedado en otros tiempos. Hablan de acatamiento, qué difícil es medir el acatamiento cuando no te dejan movilizar ni llegar a tu lugar de trabajo y además juegan con el miedo de la gente y de los empresarios a través de la violencia y del amedrentamiento", manifestó.

Manuel Adorni dijo que "personas que desde hace 20, 30 o 40 años viven del esfuerzo de los demás y no del esfuerzo propio" llevaron adelante "extorsiones" en busca de impedir que los trabajadores accedan a sus lugares laborales, incluso atacando a pedradas unidades de transporte público de pasajeros.

Además, negó que el Gobierno se sienta traicionado por la central obrera de la calle Azopardo debido a la medida de fuerza.

"No, para nada. Menos aún por la CGT, que sabemos cuál es su andar y entendemos también que esto es un paro netamente político", expresó el funcionario. "Creo que sí están traicionado, como lo han hecho casi sin descanso, a los trabajadores" y a los que probablemente no logren "poner un plato de comida en la mesa" porque "no pudieron salir hoy a trabajar", afirmó.

"Hay mucha gente que vive el día y dependía de salir a trabajar hoy para poder comer", subrayó Manuel Adorni, que cargó contra los líderes sindicales que convocaron al paro, haciendo especialmente mención a que uno de ellos maneja un costoso Audi A5.

Por otra parte, indicó que a los empleados del Estado nacional que se plegaron a la medida de fuerza se les descontará el día: "El salario es la contrapartida del trabajo; no hay trabajo, no hay salario", consignó, y digo que el Gobierno sigue abierto al diálogo incluso con el sector gremial.

"El tema de que no dialogamos con es una fantasía; dialogamos con todos aunque no coincidamos absolutamente en nada con este tipo de personajes. Pero el diálogo está y siempre va a estar abierto. Estamos para conversar con todos los sectores y dentro de esos sectores se incluye al sindicalismo", comentó.

Sin embargo, resaltó que "este Gobierno tuvo más paros que leyes, mirá en el punto en el que estamos; hacen todo lo posible para no avanzar con lo que la gente nos pidió con su voto y sin embargo paran y paran y paran". "Es raro, es una situación exótica", manifestó Manuel Adorni.

Consultado por la amenaza de dirigentes sindicales de llamar a una huelga nacional de 36 horas si el Gobierno no atiende sus demandas, el funcionario expresó: "No entiendo cuál es la respuesta que están esperando". "Apenas entendemos las razones de este paro, desde el lado político, menos vamos a interpretar qué es lo que pretenden de nosotros amenazando con un paro de 36 horas y evidentemente sin entender que a los que más perjudican son a los que más necesitan trabajar y tener su día lo más normal posible", acotó.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM