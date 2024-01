Con el reestreno de la dupla Messi-Suárez, Inter Miami disputará su primer amistoso de pretemporada ante El Salvador: hora y TV

El Inter Miami de Lionel Messi dejó atrás el comienzo de la pretemporada en Florida de cara a lo que será el primer año completo de la Pulga en los Estados Unidos, como así también de Sergio Busquets, Jordi Alba y la flamante incorporación del plantel: Luis Suárez. Las máximas figuras de las Garzas inician su calendario este viernes desde las 22 (hora argentina) en un amistoso contra la selección de El Salvador en el Estadio Cuscatlán de ese país. La transmisión se realizará de manera exclusiva a través del portal web de la Major League Soccer (www.mlses.com).

Será el primer encuentro de preparación para los últimos campeones de la Leagues Cup, primer trofeo en la historia de la franquicia. El lunes 22 se enfrentará a Dallas en el Cotton Bowl Stadium de Texas, el lunes 29 se medirá a Al Hilal y el jueves 1 de febrero chocará contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Más adelante, el 4 de ese mes hará lo propio ante un combinado local de Hong Kong, el 7 irá frente a Vissel Kobe de Japón y el 15 retornará a Miami para jugar ante Newell’s.



De tener minutos este viernes, Messi registrará su primer encuentro contra El Salvador. Anteriormente, estuvo a un paso de medirse a este rival, pero fue suplente con la selección argentina en 2015. En aquella oportunidad, fue resguardado por una molestia física en la victoria 2-0 con los goles de Éver Banega y Federico Mancuello. La particularidad de ese duelo reside en que el entrenador de la Albiceleste era Gerardo Martino, ahora DT del elenco de los EE.UU..

Se espera un imponente marco en el reducto localizado en la ciudad de San Salvador, que cuenta con una capacidad superior a las 44.000 personas, más allá de que las entradas poseían precios que oscilaban entre los 200 y los 500 dólares. Es la primera visita de Leo a ese país, ya que el duelo disputado por la Albiceleste hace nueve años tuvo lugar en el estado norteamericano de Washington.

El entrenador de la selección que marcha en el 78° lugar del Ranking FIFA, David Dóniga, hará su debut en el cargo en busca de romper la mala racha del combinado que no gana hace 17 partidos: su última alegría fue por 3-1 ante Granada en junio de 2022 por la Liga de Naciones de la Concacaf. Deberán imponerse a una dupla temible compuesta por Messi y Suárez. Esa sociedad se repitió durante 258 partidos en Barcelona, de la cual surgieron 99 goles: el astro hizo 56 con asistencia del Pistolero, quien marcó 43 tras pases de su amigo y cómplice dentro de la cancha. La última vez que compartieron una ofensiva fue el 14 de agosto del 2020, en la dolorosa eliminación de Champions League con una derrota 8-2 ante Bayern Múnich.

Justamente, Dóniga puntualizó en el argentino, a quien sufrió como ayudante de campo en distintos clubes españoles como Betis y Deportivo La Coruña: “Las veces que nos hemos enfrentado en otros equipos fue complicado parar a un jugador irrepetible”. “El trabajo colectivo tiene que potenciar la forma de defender y aprovechar las limitaciones en defensa que ellos pueden dar con un jugador tan ofensivo como él y hacerles daño en ataque. Estamos bastante concentrados en lo nuestro. No es que estemos aislados, pero estamos centrados en día a día”, añadió.

En la vereda opuesta, el Tata Martino contó cuál es uno de sus principales retos como técnico al tener a un futbolista que viene de ganar su octavo Balón de Oro y su tercer The Best a mejor jugador de la temporada: “Hay que encontrar con el resto de los intérpretes la mejor versión de ese tipo de jugadores. Me centro en cómo rodear a Leo, para que el rival no tenga tanta información sobre dónde va a lastimar”.

Con respecto a 2023, la entidad dejó de contar con los servicios del defensor Kamal Miller, el volante Dixon Arroyo y el delantero Josef Martínez. En cambio, se reforzó con el destacado nombre de Luis Suárez, que viene de ser el goleador de Gremio en el Brasileirao, sumado al alemán naturalizado norteamericano Julian Gressel, de último paso por Columbus Crew.

Inter Miami debutará oficialmente en la MLS el 21 de febrero ante Real Salt Lake en el estadio DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, según consta en el calendario publicado por el organismo regulador de la competencia. Además, recién empezará a competir en la Copa de Campeones de la Concacaf en los octavos de final, ronda a celebrarse del 5 al 14 de marzo y cuyo rival saldrá del cruce entre Nashville de los Estados Unidos y Moca de República Dominicana. El ganador de ese certamen jugará el Mundial de Clubes. Hay una ilusión muy grande en Florida con las Garzas después de que se hayan agotado todos los abonos de la temporada.

Probables formaciones

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Christopher McVey, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gregore, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi, Luis Suárez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

El Salvador: Mario González; Jefferson Valladares, Diego Flores, Jorge Cruz, Melvin Cruz; Chistian Martínez, Amando Moreno, Harold Osorio, Melvin Cartagena, Darwin Cerén; y Styven Vásquez. DT: David Dóniga.

TV: MLSSoccer.com (inglés) y MLSes.com (español)

Hora:

22.00hs: Argentina

Fuente: Infobae