Intervención Barrial Focalizada, el programa que arrancó en Rosario y continuará en Santa Fe

Este jueves, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rosario la presentación del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF), que contempla la articulación de acciones y actividades tendientes a la prevención del delito y la disminución de la violencia en ocho barrios con altos niveles de criminalidad en esa ciudad del sur provincial.

El plan tiene previsto además desembarcar en cuatro barrios de la capital santafesina, como así también en otras localidades de la “bota”, según confiaron fuentes del ministerio de Seguridad a El Litoral.

Reestructuración del tejido

En la oportunidad, Pullaro expresó que “para nosotros la presentación de esta programa es importante porque nos permite recuperar una política pública que nunca debió dejar de llevarse adelante y que tiene que ver con la reestructuración del tejido social; entendiendo que el problema de la violencia no termina con involucrar a las áreas más duras del gobierno, como lo estamos haciendo y tal cual nos los piden los vecinos y vecinas de la ciudad”.

“Hace muchos años que la provincia en general y esta área metropolitana en particular padece importantes niveles de violencia. En la gestión del gobernador Antonio Bonfatti se empezó a desarrollar un trabajo focalizado, a través de los planes Abre y Nueva Oportunidad, fundamentales para reconstruir el tejido social dañado. Y, posteriormente, durante la gestión de Miguel Lifschitz, continuamos esas políticas con mucho trabajo y coordinación entre los distintos niveles y áreas del Estado”, recordó el mandatario santafesino.

“Nosotros no vamos a permitir nunca más la impunidad en la ciudad de Rosario, ni que los violentos crean que tienen más autoridad que el Estado. Es el Estado el que tiene mucho más poder que los violentos; solo hacen falta definiciones políticas para poder llevarlos al límite y hacerles entender que, cada día, la van a pasar peor”, enfatizó el titular del Ejecutivo, al tiempo que afirmó que “las áreas más virtuosas del Estado tienen que llegar a estos lugares para reconstruir el tejido social y, fundamentalmente, para dar futuro. Y este programa de IBF tiene que ver con eso”, concluyó Pullaro.

Mirada integral

Previamente, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que “bajar los niveles de violencia es una tarea sumamente compleja que no se agota con las herramientas policiales y punitivas, exclusivamente. Sobre ese concepto estamos trabajando con todos los equipos técnicos del Poder Ejecutivo, con el MPA, con los gobiernos locales y las vecinales, en un modelo de intervención barrial focalizada que tenga como eje un diagnóstico claro de lo que ocurre en el territorio y, a partir de ahí, diseñar una intervención integral que resuelva específicamente los problemas ligados a la producción de criminalidad”.

A su turno, el intendente local, Pablo Javkin, explicó que “ese tejido social a reconstruir incluye la calle, las instituciones y las familias, recomponiendo la paz en los barrios conflictivos, a partir de la labor conjunta del MPA y del Ministerio de Seguridad. Es un trabajo que debemos llevar adelante desde todos los poderes públicos, incluyendo las diferentes visiones desde la seguridad, la investigación, lo social y lo urbano. Felicito al gobernador Pullaro por haber puesto este tema en agenda desde el primer día de su gestión”.

Finalmente, el fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo, en representación del MPA, consignó que “este trabajo multiagencial de intervención brindará no solo una respuesta más eficiente, a los fines de bajar los índices de violencia, contando con una presencia del Estado más activa en los barrios que tienen mayores índices de criminalidad”.

Convenio

La firma del convenio para su puesta en marcha, junto con la Municipalidad de Rosario y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se llevó a cabo en la Sala Walsh de la sede del Gobierno de la Provincia.

Del acto formaron parte también los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Ambiente, Enrique Estevez; el secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques; la diputada provincial, Clara García; y el diputado provincial, Antonio Bonfatti, junto con demás autoridades provinciales, locales y de la región.

Con informacion de El Litoral.