Cococcioni denunció un "pacto con el delito" en la gestión pasada

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, salió a cruzar a la anterior administración provincial este lunes por la mañana acerca de la gestión del servicio penitenciario. Esto sucedió tras la balacera con amenazas a la base de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía de la provincia, último capítulo de las amenazas proferidas a la figura del gobernador Maximiliano Pullaro y a la cúpula de Seguridad.

Ante las amenazas reiteradas a la figura del gobernador Maximiliano Pullaro como así también las que aparecieron en las últimas horas en la base de las TOE en Rosario, el ministro de Seguridad llamó a "reforzar todas las alertas en todas las dependencias policiales a fines de la prevención y trabajar fuertemente para el esclarecimiento del hecho".

"Como hemos dicho en otras amenazas a nosotros o a gente allegada, de ninguna manera esto nos puede mover un milímetro de nuestra línea de trabajo y vamos a seguir con mucha firmeza llevando adelante todas las acciones que entendemos necesarias para devolverle la tranquilidad a los santafesinos", aseguró.



Consultado sobre si estas amenazas en una base tan importante como la de las TOE en Rosario constituyen un socavamiento para el gobernador Pullaro, Cococcioni respondió: "Se inscribe en este contexto de respuestas ante la fuerte acción estatal que está emprendiendo la provincia de Santa Fe contra las bandas criminales, narcos y sicarios. Las acciones investigativas nos van a dar un esclarecimiento objetivo. Uno no puede hacer conjeturas, en esta materia es necesario a veces ser prudentes y aguardar los resultados de la investigación desde el punto de vista estrictamente objetivo y así lograr que se apliquen las sanciones a los responsables".

Pullaro y el refuerzo de su custodia

En base a las constantes amenazas recibidas por Pullaro e interrogado sobre si se dispuso un refuerzo en la custodia para con el mandatario, el funcionario expresó: "Los dispositivos de seguridad están en marcha, no damos muchos detalles por razones obvias relativas a la seguridad. De ninguna manera vamos a desmantelar nuevamente el patrullaje preventivo en calle para tener policías que nos cuiden. Se están adoptando precauciones como lo haríamos con cualquier ciudadano que sufre una amenaza en la provincia de Santa Fe".

Sobre los movimientos de presos en cárceles y su relación con las amenazas, Cococcioni destacó: "Como no se puede actuar es retrocediendo o aminorando el curso de acción porque sería una pésima señal que cuando el Estado intenta recobrar el control de la calle y de las cárceles se termine amedrentado por unos cuatro o cinco forajidos. Nuestra respuesta tiene que ser adoptar medidas cada vez más severas hasta el límite de lo que la ley nos permite".

"Había un pacto con el delito"

Acerca de cómo vivían los presos de alto perfil y consultado sobre si tenían una situación de "comodidad" dentro de las cárceles, el funcionario provincial subrayó: "No había pabellones de alto perfil, estaban todos mezclados como cualquier preso viviendo una vida normal".

"Los inhibidores de señal que ya de por sí no andan bien y fueron una muy mala compra de la gestión anterior estaban apagados de manera intermitente para no provocar la reacción de la población penal. Al no requisarlos, no prender los inhibidores y de alguna manera dejarlos que vivan una vida muy plácida y tranquila continuando con su actividad delictiva provocaba una falsa sensación de control o de calma en el servicio penitenciario que era sencillamente un pacto con el delito: «No molestamos a los presos y los presos no nos molestan a nosotros». Nosotros hemos emprendido acciones que indudablemente implican que molestamos, pero es porque se está restableciendo el orden penitenciario", narró el funcionario.

Reunión con Bullrich

El viernes pasado hubo una reunión que calificaron como "muy positiva" con la ministra Patricia Bullrich y todo su equipo de parte del propio Pullaro y del ministro de Seguridad. Sobre esto, Cococcioni indicó: "Hemos podido ajustar un poco el trabajo del despliegue conjunto en lo que es el Plan Bandera en la ciudad de Rosario, afinando un poco más las herramientas de monitoreo conjunto entre la policía provincial y que las fuerzas federales estén en la calle previniendo el delito".

En base al pedido de que la Cárcel de Coronda pase a la órbita provincial para trasladar allí al nuevo pabellón un importante número de presos alojados en comisarías de la provincia, el ministro ahondó: "Respecto a la situación penitenciaria nosotros reiteramos en presencia de la ministra nuestra propuesta de trabajo, fundada en que en el caso de que se nos ceda el uso y cualquier título de la cárcel federal en construcción en cercanías de Coronda podríamos ponerla a operar con nuestros propios recursos y seguir alojando a presos federales como así también provinciales. Esto nos descomprimiría la población penal, no solo en servicios penitenciarios sino también en comisarías. La ministra ha quedado en estudiar el tema y darnos una respuesta definitiva en los próximos días".

"Es una decisión política y vamos a respetarla de cualquier forma. Para nosotros sería una solución muy importante dado que hemos heredado multiplicada por tres veces y media la población en comisarías que dejamos hace cuatro años. Dejamos 495 presos en comisarías y heredamos 1.700, con lo cual poner 1.000 presos en esa cárcel para nosotros sería una solución porque nos permitiría seguir sacando policías a la calle, desafectándolos de la función de custodia de presos a la que lamentablemente algunos de ellos están abocados", concluyó.

Con informacion de Uno Santa Fe.