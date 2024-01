Julieta Poggio destruyó a Cris Vanadía por tratarla de mentirosa: “No me importa lo que hagas con tu vida”

La escandalosa separación de Cris Vanadía y Brenda Di Aloy, en la que Coti Romero quedó señalada como la tercera en discordia, terminó involucrando también a Julieta Poggio casi de manera accidental. Luego de haber mencionado la relación de su excompañera de Gran Hermano (Telefe) con el conductor, se desato otra nueva pelea.



Es que Vanadía se mostró muy molesto por las declaraciones de la actriz que insinuaban algo más que una simple amistad con su partenaire y la trató de “mentirosa”. Tras las acusaciones, en LAM (América) fueron a buscar la palabra de Poggio al respecto y apuntó sin filtros contra el conductor.

“Mirá, no sé que ha dicho porque no me interesa ni él ni su vida”, comenzó, asegurando que no le pareció relevante la pelea. “Él lo que dijo es que vos mentiste con una supuesta relación de él con Coti, que diste a entender que fue más que un beso. Te trató de mentirosa”, le explicó el notero.

Rápidamente, Julieta aclaró la situación y reafirmó que no tiene intenciones de involucrarse: “Si yo hablé sobre él es porque me lo preguntaron. No me interesa para nada lo que hagan ni él ni Coti”. Luego, se excusó e intentó alejarse de la polémica: “Si dije algo es porque no estoy tan metida en el tema. No es que yo soy la tercera en discordia que estoy ahí metida en el asunto”.

Aunque aseguró que no quiere hablar más sobre el tema, la actriz se quedó con la última palabra y le recordó a Cris Vanadía de un episodio anterior en el que él fue quien tuvo que disculparse. “Él habla de inventos y de cosas que son mentiras y me tuvo que salir a pedir perdón”, soltó, causando la sorpresa del notero.

“Cuando pusieron todas esas fake news que decían que yo supuestamente hablaba mal sobre Anabel (Sánchez). Él y Charlotte Caniggia me escribieron para pedirme perdón porque era todo mentira”, explicó. “Así que nada, Cris, no me importa lo que hagas con tu vida”, remató.

Lejos de quedarse callada, Julieta Poggio arremetió una vez más contra el conductor y dio a conocer la filosofía que adoptó para no involucrarse en los escándalos. “Tampoco me importa que estés enojado porque no es tema mío. Así que hacé lo que quieras y ojalá que vuelvas con tu novia. Yo sigo la recomendación que me hizo mi gurú Santiago del Moro, que dice ‘el que se enoja pierde’”.

Fuente: TN