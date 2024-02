Cómo combinar las botas cowboy que tienes en tu fondo de armario

Las botas cowboy se han convertido en un icono de estilo asociado con la rebeldía, la libertad y la autenticidad. Más allá de las tendencias temporales, este calzado se ha asentado en todos nuestros armarios. Su versatilidad permite que se integren fácilmente en diferentes looks y ocasiones, ya sea para outfits urbanos, para festivales e incluso para el entorno rural.

Versatilidad VS atemporalidad en un calzado: Botas cowboy

¿Cómo diferenciar una auténtica bota cowboy?

Las botas cowboy se consideran uno de los calzados más atemporales que existen, ya que su diseño se ha adaptado a lo largo de las épocas convirtiéndose en un símbolo de estilo. Su capacidad para fusionar tradición y modernidad las ha convertido en un elemento perdurable en el mundo de la moda y el calzado.

Pero, aunque su diseño se haya adaptado a las exigencias de las tendencias en el mundo de la moda. Hay algunos elementos que todas las botas cowboy del mundo comparten. Si estás pensando en invertir en este calzado, te contamos cuáles son los factores que tienes que tener en cuenta para elegir las botas cowboy que perdurarán en tu armario muchos años.

¡Quiero una auténtica bota cowboy!

Las principales características de una bota cowboy

Una de las principales características de una auténtica bota cowboy es su estructura, tienen una punta puntiaguda que facilita su uso mientras se monta a caballo. La forma de la punta puede variar, desde redonda hasta afilada. E incluso durante los últimos años hemos visto como las tendencias han hecho su trabajo, y podemos encontrar hasta puntas cuadradas.

En cuanto al tacón, su altura no es muy relevante ya que existen miles de versiones más o menos altas. Pero algo que si es definitorio de este calzado es su tacón inclinado, que en su origen ayudaba a mantener los pies en los estribos mientras se montaba a caballo. Y este elemento se ha convertido en el punto más diferencial de una bota cowboy.

Tradicionalmente, las botas cowboy se fabrican con cuero de vaca, pero también pueden estar hechas de otros materiales como piel de serpiente, avestruz, cocodrilo o materiales sintéticos. Aunque todas las versiones que podemos encontrar en tiendas low cost, suelen ser de piel sintética.

Las clásicas botas cowboy se caracterizan con su caña alta, normalmente hasta algunos centímetros por debajo de la rodilla. Pero en la moda, como ya sabemos, todo evoluciona y actualmente podemos encontrar diferentes alturas de caña e incluso versiones en estilo botín. Tenemos que confesar que nosotras somos fan de las clásicas de caña alta, podéis llamarnos románticas empedernidas de la moda pero… ¡Estilizan cualquier look!

Toda amante de la moda tiene al menos un par de este calzado en su armario, ya que tenemos que admitir que combina con todo, o por lo menos con casi todo. Actualmente podemos encontrar diferentes estilos en cuanto a diseño y aplicaciones, como por ejemplo tachuelas, bordados y grabados… ¿Qué significa esto? Básicamente, es imposible que ninguna bota estilo cowboy del mundo se adapte a tu estilo personal, ya que existen miles de variantes para todos los gustos.

Wishlist estilo cowboy

Toda wishlist que se precie, durante estas últimas temporadas, incluye al menos una opción de botas cowboy. Y si no es así, para eso estamos nosotras ¡Creando necesidades como lema de vida! Te contamos nuestra selección de las mejores botas cowboy que puedes encontrar actualmente.

Bota cowboy serraje de Cortefiel

Para las más clásicas, estas botas de ante marrón de Cortefiel con certificación LWG que se va a convertir en un fondo de armario asegurado.

Bota Western de piel, Molly – Cuchy

Empezamos fuerte con estas botas estilo cowboy de Cuchy, somos amantes de los básicos pero tenemos que decir que estas botas han sido amor a primera vista. Es una bota tipo western de caña media recta por debajo de la rodilla, y con tacón campero, con la altura perfecta para aguantar 24 horas. Además la piel es de vacuno cortada a mano. ¿Qué más se le puede pedir a una bota?

Botas cowboy altas negras con bordado – Bosanova

Las botas cowboy en las que piensas cuando escuchas: ¡Botas cowboy! Esta opción de Bosanova es un clásico que combinará con todo tu armario, su material es de piel vegana con un tacón de 4 centímetros y una caña del 37 centímetros.

DAGGET LIGHT BLUE BY JEFFREY CAMPBELL – Au Revoir Cinderella

Amantes de los metalizados, no nos olvidamos de vosotras. Las botas cowboy metalizadas perfectas las podéis encontrar en Au Revoir Cinderella, todas estamos deseando que llegue la época de festivales aunque para las más atrevidas también tienen su pase para el día a día. Tienen un tacón de 6 centímetros, y además son de piel.

Botas de mujer estilo cowboy – Noa Harmon

Como ya os dijimos, el mundo de las botas cowboy es muy amplio. Y no podíamos dejar nuestra wish list sin unas botas con tachuelas. Esta opción de Noa Harmon nos encanta, son las clásicas botas cowboy pero con ese toque distintivo con tachuelas plateadas. Son de piel vegana con un tacón de 6,5 centímetros, y una caña de 30 centímetros.

Outfits con botas cowboys para combinarlas con estilo

Las botas cowboy han soportado, y evolucionado con el paso del tiempo proclamándose como una de las botas más versátiles y atemporales que puedes tener en tu armario. Sus combinaciones son infinitas, desde looks festivaleros hasta casual o para una noche especial. ¿Su éxito? Su comodidad sin perder estilo. Te contamos cómo puedes combinar tus botas cowboy, tranquila no morirás en el intento.

Tus aliadas para los festivales

Aún quedan algunos meses para época de festival, pero nosotras ya estamos pensando en ellos y sabemos que tú también. El calzado estrella de todos los festivales, sin ninguna duda, son las botas cowboy. Combinan con cualquier outfit festivalero, y podrás aguantar horas bailando ya que son muy cómodas.

¿Alguien ha dicho festival?

Este calzado estiliza mucho el cuerpo, por lo cual podrás optar por un outfit más corto para lucir piernas de infarto. Puedes arriesgar con un total look marrón para sumergirte más en la estética del paraíso desértico dónde suelen celebrarse la mayoría de festivales, e incluso añadir como accesorio un sombrero.

Una noche especial

Pensar en un look para una noche especial no les sinónimo de tacones de vértigo, también queremos ir cómodas. Las botas cowboy, aunque no lo creas, también encajan muy bien en un ambiente nocturno.

Total black, y botas cowboy

Opta por un total black con un vestido corto negro, y una americana oversized. Las botas cowboy serán el broche final para un look perfecto: estilo y comodidad. Puedes elegir un mini bolso para potenciar más su apariencia nocturna, y no necesitarías nada más.

Estilo cowboy para el día a día

Como te hemos dicho antes, somos fieles defensoras de que la botas cowboy combinan con todo y son perfectas para cualquier momento del día. Puedes crear looks casual con este calzado, y recorrer la ciudad entera para cumplir con tu rutina diaria.

Y outfits casual… También

Saca tus jeans favoritos del armario, combínalo con una camiseta básica negra y añade una biker de cuero. ¿Nos puedes gustar más este outfit? Te dijimos que unas botas cowboy van con todo, e aquí la prueba. La ciudad es tuya, y con este look no necesitas nada más.

¿Te atreves a combinar estas botas camperas para tu look de invitada a una boda en el campo? ¡Solo apto para las más atrevidas!

Como has podido comprobar, desde El Attelier estamos enamoradas del las botas cowboy. Pero es que todo tiene su explicación, son el salvavidas perfecto para cualquier crisis estilística. Siempre solucionan cualquier look, y sabemos que invertir en este calzado nunca será mala idea. Si aún no tienes un par de botas cowboy en tu armario, seguro que después de leer esto alguna caerá en tu wish list.

Fuente: El Attelier Magazine