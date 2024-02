ASSA advierte el robo de medidores en Rafaela

Frente a robos de medidores domiciliarios de agua potable que se están registrando en la ciudad de Rafaela, Aguas Santafesinas recuerda a sus usuarios que en caso de ver alguna persona sospechosa abriendo la caja ubicada en la vereda donde se encuentra dicho artefacto, llame de inmediato al número 911 para que la policía pueda desbaratar el delito que se está perpetrando.

Cabe aclarar que luego la empresa realiza en cada caso la denuncia policial correspondiente.

El robo de medidores –hechos que se producen principalmente en horas de la noche- además del perjuicio que constituye para la empresa, afecta un servicio esencial para el usuario involucrado.

Si bien Aguas se encarga de reconectar el agua potable en el menor tiempo posible, la continuidad de esta modalidad delictiva es un riesgo para la salud pública.

Por eso es muy importante para luchar contra este delito, que los vecinos denuncien el hecho si visualizan cuando se está produciendo o cualquier actitud sospechosa.

DÓNDE RECLAMAR

Para solicitar la reconexión del servicio de agua potable cuando se registra un robo, la empresa dispone de los siguientes canales:

Autogestión con mensajes de texto por Whatsapp 341 695 0008

Oficina de atención personalizada: Bv. Lehmann 348 (de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas)

Oficina Virtual www.aguassantafesinas.com.ar

PIDEN POR UN USO RACIONAL DEL SUMINISTRO

Ante la persistente ola de calor que sufre nuestra región Aguas Santafesinas recuerda la necesidad de realizar un uso solidario y responsable del agua potable priorizando una buena hidratación.

Debemos evitar los consumos secundarios del agua potable, utilizando la que necesitamos en forma esencial, pero sin derroches.

Nuestras plantas potabilizadoras están trabajando al 100 por ciento de su capacidad, pero si la demanda supera la producción, sufrimos bajas en los caudales y las presiones domiciliarias.

Cada litro de agua potable que cuidemos, va a permanecer en la red para abastecer a otros usuarios.

BUENAS PRÁCTICAS

No utilizar el agua potable en actividades que pueden postergarse, en particular las que demandan importante cantidad de agua: lavado de autos y veredas; regado de jardines; programas largos de lavarropas.

Utilizar baldes o mangueras provistas de sistemas de corte (gatillo o interruptores o pulsadores) para evitar el derroche.

Tampoco lavar vehículos ni arrojar aguas servidas a la vía pública.

No dejar que el agua corra innecesariamente al lavar los platos, al lavarse los dientes o al bañarse: una ducha de 10 minutos consume 80 litros de agua.

Controlar las pérdidas en canillas, tanques de agua y otras instalaciones.

No están permitidas las bombas “chupadoras” conectadas en forma directa a la red, que causan riesgos y perjuicios directamente a las cañerías de sus instalaciones internas y de sus vecinos.

PILETAS DE LONA

Evitar la renovación del agua de las piletas de esparcimiento en forma innecesaria. Una pileta de lona de 5.000 litros equivale al consumo diario de agua potable de 25 personas.

Así podemos conservarla:

Agregar al agua de la pileta hipoclorito de sodio (cloro / agua lavandina) o una pastilla de cloro sólido para conservarla varios días.

Lavarnos los pies antes de ingresar a la pileta.

Retirar la basura de la superficie.

Cubrir la pileta con una lona o plástico mientras no la usemos para evitar el ingreso de polvo u hojas que afectan el estado de conservación del agua.

RIEGO DE PLANTAS, MEJOR A PARTIR DEL ATARCEDER

el agua se infiltra mejor en el suelo al disminuir la evaporación

las hojas de las plantas no se queman

la humedad en el suelo se conserva durante toda la noche

las plantas la absorben mejor

al disminuir otros usos, el riego es más rápido y eficiente

contribuimos a cuidar el ambiente y los recursos naturales que no son infinitos

en caso de usar una manguera es aconsejable utilizar un dispositivo de corte para evitar derroche

