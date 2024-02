Alerta tendencia: los peinados y accesorios de los años 90 que vuelven en 2024

Cada temporada se caracteriza por revivir alguna tendencia, y este año parece que lo años 90 son la inspiración. De ahí que salgan nuevamente de los placares prendas de vestir que creíamos perdidas en el pasado, acompañadas por peinados o accesorios que eran los favoritos de las adolescentes de aquellos años.

Los cortes de pelo que hoy dominan las calles, así como la manera como los peinamos, también están influenciados por esta década. Celebridades, it girls y modelos sobre las pasarelas trajeron al presente más de un peinado de los 90, dándoles su toque personal y haciéndolos tan populares como eran 20 años atrás.

Dos trenzas con moños

El peinado escolar más clásico se aggiorna de la mano del estilo Coquette: se lleva menos estructurado y con cintas de terciopelo.



Con clips en forma de x

Versace los subió a la pasarela y las it girls danesas los sumaron a sus looks en la Semana de la Moda de Copenhage. La idea es incluirlos de a montones en tus peinados y que los acomodes en forma de X, así te ayudarán a mantener el rostro despejado mientras le das un toque nostálgico a tu look.



Recogidos con mechones hacia afuera

Los rodetes nunca pasan de moda y esta temporada, la versión más trendy es la que deja salir mechones por fuera y bien lacios.

Con moños

La tendencia clásica y femenina de sumar moños a tu peinado regresa de la mano de la estética Coquette en una versión más exagerada, de la mano del maximalismo.



Lacio con las puntas hacia afuera

Un efecto que protagonizó la década y vuelve con todo a darle vuelo a tu pelo.



Media cola alta con accesorios

La media cola es el peinado de la temporada y regresa para ser la excusa perfecta para que la decores con scrunchies, colitas o lo que más te guste.



Con bucket hats

Es el accesorio noventoso por excelencia que, por aquellos años, incluso aparecía en las red carpets. Hoy complementa los más variados looks urbanos y se anima a aparecer también en invierno.

Fuente: Para Ti