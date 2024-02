¿Milei va al Congreso listo para una batalla?: las razones por las que convoca a la Asamblea Legislativa a la noche

La decisión del presidente Javier Milei de hablar ante la Asamblea Legislativa por la noche y no al mediodía como siempre se hizo tomó por sorpresa a los miembros del Congreso, quienes a pesar de la explicación oficial que dio el Gobierno creen que detrás de este cambio inédito hay una jugada política que apunta a mantener encendida la confrontación.

El Presidente decretó que la Asamblea Legislativa del 1 de marzo se lleve a cabo a partir de las 21:00, algo inédito en la Argentina que incluso sorprendió a las autoridades del Congreso y a quienes trabajan en la organización de la ceremonia. "Nos informaron recién", repetían ante las consultas de iProfesional el lunes por la noche.

El análisis inmediato fue que Milei quiere hablar durante el "prime time" de la televisión y tuvo su confirmación por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni. "Se eligió un horario donde la gente tenga más posibilidad de verlo en vivo y donde la mayoría no esté trabajando", indicó el funcionario y agregó que "se busca que la mayor cantidad de argentinos puedan escuchar al Presidente".

Con el correr de las horas, en los pasillos del Congreso y de la Casa Rosada empezaron a trascender otras posibles razones detrás de la elección de ese horario con alta audiencia televisiva. La principal es que su discurso estaría dirigido estrictamente a la Asamblea Legislativa sino al público y será, en cierta forma, en contra de los legisladores y gobernadores presentes.

En esa línea, el Presidente ya tendría tomada la decisión de apuntar a la "corrupción" y los "curros" de la "casta política", según indicaron a iProfesional fuentes de los dos ámbitos involucrados en la ceremonia del 1 de marzo, y mostrarse dispuesto a ir a fondo con la pelea que mantiene con el Congreso y, en especial, con los gobernadores que lo enfrentan ahora en la Justicia.

Milei contra el Congreso y "la política": ¿batalla en el prime time?

Si bien no se prevé que Milei repita los epítetos que usó en el último tiempo (como "nido de ratas" para referirse al Congreso) en Balcarce 50 adelantan que "va a mostrarse firme". En el lenguaje del oficialismo eso significa que no está en sus planes dar señales de diálogo o búsqueda de acuerdos, sino por el contrario mantener la tensión.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el Presidente irá al Congreso "armado" con el reciente informe sobre la situación de cada una de las reparticiones del Estado al asumir el nuevo Gobierno. Esa auditoría sería la materia prima del discurso con el que redoblará su discurso de combate contra la dirigencia política de todo color de cara a la "gente".

Adorni ya había adelantado que en esa auditoría se encontraron "contrataciones anómalas y deudas millonarias", pero Milei expondría datos más concretos y objetivos mejor definidos, entre ellos, algunas de las universidades públicas que se crearon en los últimos años a las que podría señalar como "cajas" de la política, tal y como hizo días atrás con los fondos fiduciarios.

Ese tramo del discurso fue adelantado en parte por la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano, quien a través de Twitter señaló que "se terminó ‘el curro’ de las universidades como caja para hacer política (…) entre tantos otros ‘curros’ que se cierran". La diputada agregó: "Esperamos el informe de situación". Si bien se refirió al informe que pidió el Ejecutivo sobre cinco universidades -entre ellas la de Madres de Plaza de Mayo- la cuestión de los "curros de la política" aparecería en su discurso.

En este sentido, una de las fuentes consultadas indicó que Milei "va a insistir con las auditorías en el Estado". La idea de salir a marcar "las cajas negra" o los "curros" en medio de la pelea que mantiene con legisladores y gobernadores aparece como uno los motivos principales por los que Milei decidió dar su discurso en un horario en el que la mayoría de la gente tiene encendida la televisión en su casa.

En Casa Rosada niegan que se trate de una cuestión de raiting. No obstante, es difícil que en la mesa chica de Milei, donde tiene mucho peso la palabra del asesor comunicacional Santiago Caputo, se haya pasado por alto la posibilidad de tener un récord de audiencia para una Asamblea Legislativa con ese horario, además de numerosas vistas por streaming y dominio de la conversación en las redes sociales, el terreno favorito del mandatario.

Romper la tradición: la otra razón del llamado a la Asamblea Legislativa por la noche

En ese marco, Milei cambia el formato que eligió para su discurso de asunción el 10 de diciembre pasado cuando habló afuera, de cara a la plaza y de espaldas al Congreso (porque el protocolo lo obliga en esta oportunidad a hablar dentro del recinto de la Cámara de Diputados) pero no cambiaría el objetivo que ya se trazó en aquella oportunidad: hablarle "a la gente" en contra de "la política", convencido de que ese apoyo del 56% que logró en el balotaje se mantiene y es su principal fortaleza.

Esto es particularmente útil para la estrategia de Milei de mantenerse firme en su disputa con los gobernadores y con el Congreso, como lo demuestra habitualmente en sus redes sociales, en momentos en que crece la masa crítica entre esos actores que busca sacarlo de la confrontación y llevarlo al ámbito de la negociación, al cual hasta ahora le huye.

Pero detrás de la inusual decisión de hablar por la noche ante el Congreso hay otras razones, menos estratégicas y más relacionadas con el estilo. Una es la fascinación de Milei por la estética de la política de Estados Unidos, desde el cambio de logo de la Casa Rosada para imitar al de la Casa Blanca hasta la decisión de dar el discurso de asunción en las escalinatas del parlamento y no adentro.

En Estados Unidos el primer también da su discurso sobre "el estado de la unión" por la noche en el Congreso como ahora hará Milei. Otro cambio en la tradición que evalúa el Gobierno para el 1 de marzo es que el Presidente no hable sentado en el estrado de la presidencia de la Cámara de Diputados sino de pie desde un atril ubicado más delante, como también se hace en el Capitolio.

Estos cambios llevan a una parte del oficialismo a señalar que, más que una estrategia para salir a confrontar una vez más con la "casta política", el cambio de horario tendría más que ver con esta admiración de Milei por la política estadounidense y con su idea de romper permanentemente con el "statu quo" argentino.

¿Qué esperan en el Congreso?: el contexto del discurso y el regreso de la Ley ómnibus

No todos coinciden, sin embargo, en que esa sea la única razón. "Ojalá que no, pero es probable que venga con la cara pintada", comentan en los bloques de la oposición dialoguista, donde varios diputados y senadores todavía no salen de su asombro por la insistencia de Milei en alimentar el conflicto con un Congreso donde carece de mayoría y ya tuvo un tropiezo inicial con el fracaso de la Ley ómnibus.

En ese sentido, también especulan sobre el efecto que podría tener en el discurso de Milei la pelea con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la cual tuvo este martes un primer fallo en contra de la Justicia Federal que lo obliga a suspender la retención de fondos coparticipables que le aplicó la provincia por una deuda con la Nación.

Al margen de esa resolución judicial, respecto del discurso del jefe de Estado en el Gobierno confirman parte de esos temores. "No va a ceder ante el Congreso", adelantaron las fuentes consultadas por iProfesional.

Si bien Milei todavía no tiene redactado su discurso y, una vez que lo tenga, lo revisará con Santiago Caputo, defensor del perfil público combativo que cultiva el Presidente, uno de los temas que se repiten en torno a la exposición del mandatario ante la Asamblea es la posibilidad de insistir con la Ley de Bases o "Ley ómnibus".

No obstante, sobre este punto hay dos versiones cruzadas que emanan del Gobierno. Una es que Milei anunciaría el envío de proyectos que rescatan parte de aquella iniciativa frustrada -entre ellos, una reforma tributaria- y la otra es que insistiría con la aprobación de la original porque, en rigor, todavía tiene estado parlamentario.

En cualquier caso, el planteo al Congreso estaría enmarcado en un discurso que cuidará las formas en comparación con las expresiones que el mandatario suele tener en la red social X o en las charlas extraoficiales de las que participa, pero que no se apartará demasiado del espíritu de pelea con "la casta política empobrecedora" al que se aferra el Presidente. Al menos eso deslizan por estas horas en el oficialismo y vislumbran en la oposición.

Sigue la pelea con los gobernadores: ¿se meterá en el discurso?

Nada de esto esta desconectado de la pelea que mantiene con los gobernadores por el recorte de fondos destinados al transporte y a la educación, al que se suma el conflicto por la reducción de $13.500 millones de la coparticipación de Chubut que lo enfrentó con el gobernador Torres y la más reciente eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof.

Mientras el bonaerense va a la Corte Suprema y otros gobernadores también presentan demandas y amparos judiciales, Milei recibió este martes el primer revés en ese terreno con el fallo de la Justicia Federal de Rawson que le ordenó al Gobierno nacional suspender la retención de fondos coparticipables y exhortó a las partes a buscar la forma de cancelar o refinanciar la deuda que el Estado provincial mantiene con la Nación.

La primera reacción del Ejecutivo es seguir con la pulseada en el terreno judicial con una doble apelación, una ante la Cámara Federal y otra directamente ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso de "per saltum". La decisión de Milei es entonces mantener cerrada la negociación política o administrativa.

Ese mismo espíritu es el que el Presidente quiere mostrar en la Asamblea Legislativa, según las distintas fuentes, incluso a pesar del llamado al diálogo que hicieron los gobernadores patagónicos este martes luego de la reunión que mantuvieron con sus legisladores en el Senado.

No obstante, ese cambio de tono tras haber amenazado al Gobierno con cortar el suministro de gas y petróleo está motivado en que los gobernadores ya tienen un fallo a favor en primera instancia.

Por eso, son pocos los que creen por ahora que Javier Milei cambie su postura de dar una pelea frontal cuando hable ante la Asamblea Legislativa en el horario de mayor audiencia televisiva y por Cadena Nacional, una oportunidad inmejorable para su estrategia de presionar al Congreso y a través suyo a toda la dirigencia política.

* Para www.iprofesional.com