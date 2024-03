El centro de la ciudad sigue siendo un gallinero y Viotti no hace nada.¿Capricho púber?

Pasan los días y el centro de la ciudad sigue siendo un gallinero. Pareciera que Viotti, como una reacción infantil y púber, decidió que no se va a dejar torcer el brazo y dio la orden de no limpiar para no dar una imagen de debilidad, una verdadera tontería digna de un estudiante secundario, pero de los primeros años de la secundaria.

Solo hay que caminar por el cantero central del Bv Santa Fe para comprobar que el excremento de las aves convierten a lo que otrora fue un verdadero paseo, en un gallinero a cielo abierto inmundo y asqueroso.

Ni que hablar de las veredas, solo falta que las lluvias anunciadas vengan para convertir las mismas en un escenario resbaladizo e imposible de transitar, un verdadero peligro que si hay algún accidente será la municipalidad, no Viotti, quien tenga que afrontar los juicios a venir.

Nos cansamos de advertir de los daños a la salud que respirar el excremento de las aves puede causar, por lo que aquí también vale la advertencia para una municipalidad que en cualquier momento puede afrontar, culpa de una mala administración, juicios muy perjudiciales.

No hay explicación alguna a tamaña desidia, estamos hablando supuestamente de una persona mayor, el intendente, y no de un chico caprichoso, por lo que por más que uno se esfuerce, no existe explicación lógica posible, solo darle la razón a quienes dicen que la actitud de Viotti es caprichosa e infantil y tiene la intención de mostrar una mal entendida fortaleza.

Sabemos que un grupo de frentistas están preparando una gran sorpresa para los próximos días, quizá un hecho del que se va a hacer eco la prensa nacional, ojalá no sea necesario y Viotti entienda que es posible vivir en la limpieza.